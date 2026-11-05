Яйца чистятся почти сами: что добавить в воду, чтобы скорлупа слетала за секунды

Половина чайной ложки средства поможет быстрее избавиться от скорлупы. Кулинарный продюсер Маклафлин продемонстрировала, как этот способ работает на практике.

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Как легко очистить вареные яйца: шеф-повар показала простой трюк с содой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как легко очистить вареные яйца

Почему яйца трудно чистить

Как снять скорлупу с вареных яиц

Вареные яйца можно очистить значительно быстрее, если добавить в воду пищевую соду. Известная американская шеф-повар и кулинарный продюсер Николь Маклафлин продемонстрировала простой способ, который помогает избавиться от скорлупы без лишних усилий.

Автор популярного гастрономического портала Allrecipes показала , как работает этот кулинарный лайфхак, и проверила его на практике. Как правильно варить яйца и что помогает легче снимать скорлупу - выяснял Главред.

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Как легко очистить вареные яйца с помощью соды

Для приготовления яиц вкрутую МакЛафлин использует обычную воду и пищевую соду. Она добавляет небольшое количество порошка перед началом варки.

"Половину чайной ложки соды в воду. А потом просто опускаю туда яйца", - рассказала кулинарный продюсер.

Шеф-повар также поделилась собственным способом приготовления яиц вкрутую. Она начинает с холодной воды, постепенно доводит её до кипения, а затем оставляет яйца под крышкой.

"Я всегда готовлю яйца вкрутую одним и тем же способом, если варю их в воде. Сначала кладу их в обычную холодную воду или воду из-под крана - любую воду из-под крана. Затем доводю воду до кипения. Даю им прокипеть одну минуту. Затем накрываю крышкой и оставляю примерно на девять-десять минут. После этого опускаю в ледяную воду", - отметила МакЛафлин.

Смотрите видео о том, сколько соды добавлять в воду для яиц:

Почему вареные яйца трудно чистить

После приготовления яиц кулинарный продюсер проверила, насколько легко сходит скорлупа. Она обратила внимание на результат, который получила после использования соды.

"Скорлупа действительно слетела. Мне даже не пришлось делать это в воде, использовать ложку или что-то другое", - рассказала шеф-повар.

Маклафлин также сравнила очистку яиц с различными способами подготовки скорлупы. По её словам, даже лёгкое постукивание ложкой помогает упростить процесс.

"Это тот способ, когда ты как бы слегка раскалываешь скорлупу. Поэтому я думала, что белок вытечет. А тут белок совсем не вытекает", - отметила кулинарный продюсер.

Как очистить яйца без лишних усилий

Маклафлин подчеркнула, что пищевая сода может стать простым решением для тех, кто не любит тратить время на очистку яиц. Она также призвала не покупать готовые вареные яйца только из-за нежелания самостоятельно снимать скорлупу.

"Не покупайте уже вареные яйца в супермаркете только потому, что вам просто лень чистить яйца. Пищевая сода. Просто пищевая сода в воде помогает чистить их легче. Это действительно работает", - подчеркнула Маклафлин.

После проверки этого способа кулинарная продюсерша осталась довольна результатом и отметила, насколько проще стал процесс.

"Черт возьми, это работает. Почему мы столько лет мучились и испортили столько яиц, когда можно было сделать это так просто?" - отметила шеф-повар.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

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Об источнике: Allrecipes Allrecipes - популярный международный кулинарный сайт, где пользователи публикуют, оценивают и обсуждают рецепты блюд со всего мира. Платформа объединяет обширную базу проверенных рецептов, советы по приготовлению и активное сообщество домашних поваров.

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