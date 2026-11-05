Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

В сети заговорили о здоровье дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

https://glavred.info/starnews/yuliya-vysockaya-sdelala-pervoe-priznanie-o-zdorove-docheri-10809581.html Ссылка скопирована

Юлия Высоцкая переживает из-за дочери / коллаж: Главред, скрин из видео

Кратко:

Сколько лет сейчас дочери Высоцкой

Что известно о состоянии ее здоровья

Российскую телеведущую Юлию Высоцкую, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, сделала признание о своей дочери.

Фрагмент интервью появился на странице в Instagram российского пропагандистского ресурса Showbusiness 24.

видео дня

По словам Высоцкой, ее дочь Маруся по-прежнему находится в коме и ее состояние остается неизменным после тяжёлой автомобильной аварии во Франции в 2013 году.

Состояние девочки остается неизменным / Скриншот

После аварии прошло более 10 лет, 27-летняя Мария до сих пор не пришла в сознание, жизнь поддерживается с помощью медицинского оборудования и ухода.

Высоцкая добавила, что девочка была не пристегнута на заднем сидении автомобиля. Она также обратилась к родителям, которые переживают непростые времена со своими детьми с посланием оставаться сильными и продолжать бороться.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, сообщал, что популярная модель и актриса Милла Йовович поделилась новым семейным снимком и растрогала поклонников поздравлением в адрес старшей дочери.

Ранее также скандальная певица Настя Каменских призналась в своих зависимостях, которые серьезно обосновались в ее жизни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского. Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред