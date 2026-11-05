Юлия Высоцкая сделала новое признание о здоровье дочери

Кратко:
- Сколько лет сейчас дочери Высоцкой
- Что известно о состоянии ее здоровья
Российскую телеведущую Юлию Высоцкую, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, сделала признание о своей дочери.
Фрагмент интервью появился на странице в Instagram российского пропагандистского ресурса Showbusiness 24.
По словам Высоцкой, ее дочь Маруся по-прежнему находится в коме и ее состояние остается неизменным после тяжёлой автомобильной аварии во Франции в 2013 году.
После аварии прошло более 10 лет, 27-летняя Мария до сих пор не пришла в сознание, жизнь поддерживается с помощью медицинского оборудования и ухода.
Высоцкая добавила, что девочка была не пристегнута на заднем сидении автомобиля. Она также обратилась к родителям, которые переживают непростые времена со своими детьми с посланием оставаться сильными и продолжать бороться.
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Отметим, как сообщал Главред, сообщал, что популярная модель и актриса Милла Йовович поделилась новым семейным снимком и растрогала поклонников поздравлением в адрес старшей дочери.
Ранее также скандальная певица Настя Каменских призналась в своих зависимостях, которые серьезно обосновались в ее жизни.
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О персоне: Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая - российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая и ресторатор. Заслуженная артистка России. Лауреат премий "Золотой орёл", "ТЭФИ" и "Ника". Как актриса наиболее известна по ролям в фильмах своего мужа Андрея Кончаловского.
Она также долгое время снимала авторскую программу о кулинарии. Впоследствии многие ролики из этой программы стали мемами.
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