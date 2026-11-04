Россия подготовила ракеты и БПЛА для удара: когда и какие города может атаковать

Россия подготовила ракеты и БПЛА для нанесения удара по Украине: когда возможна атака, когда и какие города может атаковать враг

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Россия накопила ракеты и беспилотники для нанесения удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Минобороны РФ, УНИАН

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Россия могла подготовить к атаке 32 баллистические и 7 гиперзвуковых ракет

Вероятные цели ракетного удара - Киев, Харьков, Днепр, Полтава

Киев и Киевская область находятся под угрозой баллистических ударов

Россия подготовила баллистические и гиперзвуковые ракеты "Циркон" для новой атаки на Украину в ближайшие дни. Враг также планирует атаковать энергетическую инфраструктуру с помощью реактивных беспилотников. Об этом сообщил мониторинговый канал "Стратегическая авиация".

По информации мониторингового ресурса, российские войска доставили ракеты в несколько направлений. В частности:

видео дня

Брянская область - 22 баллистические ракеты;

Ростовская область - 6 баллистических ракет;

временно оккупированный Крым - 4 баллистические ракеты;

Курская область - 7 гиперзвуковых ракет "Циркон".

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Среди вероятных целей ракетного удара называют Полтаву, Днепр, Харьков, Киев, Борисполь, Кагарлык, Наливайковку и Триполье.

Также, по данным мониторингового канала, Россия может задействовать около 90 реактивных беспилотников для нанесения ударов по энергетическим объектам на западе Украины. Среди вероятных целей - Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Винница и Львов.

Кроме того, в течение ближайшей недели противник может использовать ориентировочно 12 крылатых ракет "Калибр".

Отдельное предупреждение касается Киева и Киевской области. Мониторинговый канал "Мониторинг UA" сообщил об угрозе баллистических ударов по столице и области в течение следующих трёх суток. Также ночью сохраняется угроза применения реактивных беспилотников.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

По данным канала "єРадар", зафиксирована угроза применения ударных БПЛА типа Shahed и реактивных дронов. В частности, запуски реактивных беспилотников зафиксированы из Орла и Гвардейского, а также запуски групп БПЛА из Приморско-Ахтарска.

Как Россия пытается измотать украинскую ПВО - объяснение эксперта

Россия меняет тактику запуска ударных беспилотников, пытаясь истощить украинскую противовоздушную оборону. Вместо массированных одновременных атак враг рассредоточивает дроны во времени и пространстве, запуская их небольшими группами.

"Они пытаются запускать их не сразу, массово, чтобы они не шли волной, а один за другим, небольшими группами, таким образом они рассредоточиваются", - пояснил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Новости.Live".

Такая тактика затрудняет работу украинской авиации, ведь истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватывать даже небольшие группы беспилотников. К уничтожению воздушных целей привлекаются также другие самолеты и наземные средства ПВО.

По словам Игната, российская тактика создает дополнительные трудности для всех компонентов украинской противовоздушной обороны.

"Все это очень сложно делать в условиях воздушного боя", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Воздушные силы сообщили о комбинированном ракетном и дронном ударе по территории Украины. Представители командования отметили, что во время ночной атаки ПВО уничтожили или подавили 309 целей.

Bloomberg сообщил, что Кремль может делать ставку на продолжение войны и усилить удары по Украине. В тексте также указано, что военный бюджет России на 2026 год был увеличен почти на 60 миллиардов долларов - примерно до 200 миллиардов долларов.

Житомирский городской совет сообщил о последствиях ночного обстрела для местной инфраструктуры. В Житомире полностью пропало электроснабжение, а отдельные районы области остались без света.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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