Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Чтобы жареный картофель получился хрустящим снаружи и мягким внутри, важно правильно его подготовить.

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Как правильно жарить картошку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как правильно жарить картофель

Какой сорт картофеля выбрать для жарки

Когда добавлять лук, соль и специи

Жареный картофель часто прилипает к сковороде, подгорает или не успевает прожариться внутри. Чтобы кусочки покрылись золотистой корочкой, но остались мягкими, важно правильно подготовить их к приготовлению и соблюдать температурный режим.

Кулинарка valya__saenko в Instagram поделилась советами, которые помогут избежать распространенных ошибок при жарке картофеля.

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Какой сорт картофеля выбрать для жарки

Лучше всего подходят сорта с низким содержанием крахмала, ведь они хорошо держат форму и не распадаются во время приготовления. Если неизвестно, какой сорт используется, картофель можно замочить в холодной воде - это также поможет избавиться от части крахмала на поверхности.

Как подготовить картофель перед жаркой

Очищенный картофель нужно нарезать одинаковыми кусочками и замочить в холодной воде на 15–20 минут. После этого воду следует слить, а картофель тщательно обсушить кухонным полотенцем. Это поможет получить хрустящую корочку и уменьшит разбрызгивание масла. Для дополнительной хрусткости можно посыпать кусочки одной ложкой кукурузного крахмала: он впитает остатки влаги с поверхности.

На какой сковороде лучше жарить картофель

Для приготовления хорошо подходит чугунная сковорода, поскольку она равномерно нагревается и долго удерживает тепло. Масла нужно налить чуть больше, чем обычно, хорошо разогреть его, но не допускать сильного дымления. Картофель выкладывают только на горячую поверхность и распределяют одним слоем. Если его много, лучше жарить порциями, иначе кусочки начнут выделять влагу и тушиться вместо образования корочки.

Как перемешивать картофель, чтобы он не подгорал

Не стоит переворачивать картофель сразу после того, как выложили его на сковороду. Сначала нужно дать кусочкам подрумяниться с одной стороны в течение 2–3 минут на сильном огне, а затем перевернуть лопаткой. В дальнейшем картофель следует периодически перемешивать, но не делать этого постоянно. По словам кулинарки, на приготовление у нее ушло 20–25 минут, в течение которых она перемешивала блюдо всего 4–5 раз.

Когда добавлять лук, соль и специи

Лук лучше обжаривать отдельно, но по желанию его можно добавить к картофелю за 10–15 минут до завершения приготовления. Соль, перец и другие специи стоит добавлять в конце жарки. Для приправы подойдут сванская соль, паприка, тимьян или розмарин. Так картофель сохранит нежную середину и приобретёт аппетитную золотистую корочку.

Смотрите видео о том, как жарить картофель, по ссылке.

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Об авторе: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей социальной сети Instagram.

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