Корочки мандарина заменят несколько бытовых средств: как их использовать

Корочки мандаринов можно использовать не только для компоста. Как приготовить из них чистящее средство, ароматизатор, зимний чай и праздничные украшения?

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Как использовать кожуру мандарина для уборки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как использовать кожуру мандаринов для уборки

Как освежить воздух и наполнить дом ароматом

Как сделать зимний декор из цитрусовых остатков

В зимний период мандарины становятся едва ли не самым популярным лакомством во многих украинских семьях. Однако после употребления фруктов их кожуру обычно выбрасывают в мусор или отправляют в компост. Как оказалось, эти ароматные остатки могут стать полезными помощниками в быту и помочь сэкономить на некоторых хозяйственных средствах. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kerteszkedj, перед повторным использованием мандариновой кожуры важно выяснить, обрабатывали ли фрукты специальными химическими веществами для длительного хранения. Обычно соответствующая информация указывается на упаковке или ценнике. Обработанную кожуру можно использовать для ароматизации помещений и бытовой уборки. А вот для приготовления чая или добавления в блюда следует выбирать только необработанные фрукты, предварительно тщательно вымыв их под проточной водой.

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Мандариновые кожуры освежат воздух и устранят запахи

Один из самых простых способов использования мандариновых корок - приготовление натурального ароматизатора для дома. Для этого достаточно разложить их возле радиатора отопления. Под действием тепла кожуры постепенно высохнут, наполняя комнату приятным цитрусовым ароматом.

Чтобы получить более насыщенный аромат, сухие кожуры можно сложить в небольшую декоративную миску и добавить к ним палочки корицы и несколько бутонов гвоздики. Такая смесь создаст особую уютную атмосферу в холодное время года.

Кроме того, высушенные мандариновые кожуры можно положить в холодильник. Они помогут освежить воздух и уменьшить неприятные запахи. В то же время этот способ не заменяет регулярную уборку холодильника и очистку его полок.

Видео о том, как можно использовать кожуру мандарина, можно посмотреть здесь:

Как приготовить чистящее средство из мандариновых корок

Цитрусовые кожуры можно использовать для приготовления домашнего чистящего средства. Для этого нужно плотно наполнить стеклянную банку мандариновыми кожурами, залить их обычным уксусом и оставить настаиваться на 2–3 недели.

После этого раствор следует процедить и разбавить водой. Полученное средство можно использовать для очистки плит, раковин и кранов. Мандариновые кожуры придают ему более приятный цитрусовый аромат, смягчая характерный запах уксуса.

Однако важно помнить об ограничениях: из-за содержания кислоты такое средство не подходит для мрамора, натурального камня и других поверхностей, чувствительных к кислотам. Перед использованием также желательно проверить его действие на небольшом незаметном участке.

Из кожуры можно приготовить ароматный зимний чай

Мандариновые кожуры можно использовать и для приготовления согревающего напитка. Для этого понадобятся лишь тщательно вымытые и высушенные кожуры необработанных фруктов.

Их нужно залить горячей водой и оставить на несколько минут, чтобы напиток приобрел приятный цитрусовый аромат. По желанию в чай можно добавить немного меда или корицы. Такой напиток станет прекрасным дополнением к зимнему вечеру.

Мандариновые кожуры станут материалом для праздничного декора

Ароматные остатки фруктов можно превратить в оригинальные украшения для дома. Из высушенной мандариновой кожуры легко вырезать звездочки, кружочки и другие декоративные фигурки.

Готовые элементы можно нанизать на нитку, создав ароматную гирлянду, или сложить в красивую миску вместе с палочками корицы и сушеными бутонами гвоздики. Такой декор будет выглядеть естественно и наполнит помещение приятным запахом.

Корочки можно добавлять в компост

Если нет желания использовать мандариновые кожуры для бытовых нужд, их можно отправить в компост. Цитрусовые остатки пригодны для компостирования, однако добавлять их рекомендуется в умеренных количествах.

Чтобы ускорить процесс разложения, кожуру желательно предварительно измельчить на небольшие кусочки. Так она быстрее перегниет и станет частью органической массы компоста.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвященный садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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