Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар

Дарья Пшеничник
3 ноября 2026, 08:13обновлено 3 ноября, 08:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Предприятие входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и уже не впервые в этом году подвергается атакам.
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар
Беспилотники атаковали Ярославский НПЗ, который уже останавливался в сентябре / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Дроны атаковали Ярославский НПЗ в ночь на 3 ноября
  • На территории завода вспыхнул масштабный пожар
  • В сентябре НПЗ уже останавливал работу после удара

видео дня

Беспилотники в ночь на вторник, 3 ноября, атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Перед атакой в регионе действовал режим беспилотной опасности, пишет российское издание Astra. Местные жители рассказывали о мощных взрывах и возгораниях на территории завода.

Почему ЯНОС важен для России

ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" является одним из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин, смазочные материалы, парафины и другие нефтепродукты.

Топливо из Ярославля поступает в Центральный и Северо-Западный регионы России, в частности в Московскую область. Среди покупателей - аэропорты и оборонные предприятия.

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар

Серия ударов: в сентябре завод останавливался

Предприятие в этом году подвергается атаке не впервые, напоминает Astra. 28 августа удар повредил установку первичной переработки нефти АВТ-4.

Более серьезными оказались последствия атаки 17 сентября. Тогда пострадала установка АВТ-3, на долю которой приходится около 40% общей мощности НПЗ, и завод приостановил работу.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызка, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Сочетание этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые всё чаще попадают гражданские объекты.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 ноября беспилотники массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

В ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области страны-агрессора России. Украинские военные задействовали ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

Напомним, утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города, где расположены НПЗ.

Ранее аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября. На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НПЗ Россия война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуре

Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуре

08:39Война
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар

08:13Война
РФ ударила баллистикой и гиперзвуковыми ракетами по ключевым ТЭС: что известно

РФ ударила баллистикой и гиперзвуковыми ракетами по ключевым ТЭС: что известно

07:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицы

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

Последние новости

08:39

Массированная атака РФ на Днепр: оккупанты ударили по домам и инфраструктуре

08:13

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар

07:32

РФ ударила баллистикой и гиперзвуковыми ракетами по ключевым ТЭС: что известно

06:51

Ракета попала в больницу в Харькове: много пострадавших, эвакуируют 200 пациентов

05:55

"У моего мужа должен быть самолет": пьяная Волочкова публично опозорилась

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
05:31

Зачем немцы осенью держат в машине разрезанную картошку: ответ может удивить

04:50

Наконец-то смогут выдохнуть: каким китайским знакам зодиака улыбнется судьба

04:09

Цвет кожуры может "обмануть": как выбрать спелые и сладкие бананы

03:24

Нужно ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: ответ удивит

Реклама
02:01

Переговоры Украины, США и РФ: у Трампа назвали главную цель встречи

01:27

Как выглядеть моложе без сложной укладки: лучшие стрижки после 50Видео

00:47

Беспорядки со стрельбой под Киевом: всплыли новые скандальные детали

02 ноября, понедельник
23:40

Как используют уксус в стиральной машине: о хитром фокусе знают единицыВидео

23:21

Водители вспоминают слишком поздно: как часто следует менять свечи зажиганияВидео

22:46

На Солнце произошло четыре вспышки: будут ли магнитные бури в первые дни ноября

22:30

Четверо детей остались без отцов: удар РФ унес жизни двух спасателей

22:05

Буданов прибыл на место событий в Петропавловской Борщаговке - первые детали

21:35

Борта Ту уже в воздухе: РФ готовит новый массированный обстрел, что известно

21:08

Украинцев предупредили о росте цен на АЗС: когда ждать подорожания

20:53

Дочь Анджелины Джоли нанесла Брэду Питту новый удар

Реклама
20:42

Свитер больше не будет "кусаться": что нужно добавить в воду во время стиркиВидео

20:42

Чем посыпать яйца с жидким желтком, чтобы они получились как в ресторане

20:36

Секрет алюминиевой фольги, о котором мало кто знает: какой стороной использоватьВидео

20:23

Более 12 часов без света: в Украине будут более строгие графики отключений

20:15

Расторгуев участвовал в пытках, Кудрявцева бралась за автомат: кто из звезд РФ ненавидит Украину больше всех

19:58

Как назвать сына, родившегося в ноябре: красивые имена с особым значением

19:58

"Они здесь служат": командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине

19:56

Плесень в ванной больше не проблема: простой способ вернуть идеальную чистотуВидео

19:32

Рецепт изысканного салата с курицей и черносливом — затмит "Оливье" и "Шубу"

19:12

Много погибших и раненых: РФ сбросила 10 авиабомб на укрытие с людьми, что известно

19:10

Китай не пойдет в переговоры: Денисенко назвал главную угрозу для Киевамнение

19:09

"Купол" над Киевом: "Флеш" рассказал о новой защите от "Шахедов"

19:00

Военная техника РФ в Олешках во время перемирия: Лубинец объяснил, что было на видео

18:50

Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

18:43

ЦПК Шабунина уклонился от уплаты почти 23 млн грн налогов, задействовав 199 зарплатных ФОПов, – нардеп

18:42

Мир ждет редкое полное солнечное затмение: когда оно произойдет

18:29

Невероятный трофей: пойманный карп-гигант переписал историю рекордов

18:23

При какой температуре следует спать: названы оптимальные градусы для спальниВидео

18:23

Зачем дачники вешают пустые банки на забор: простой способ защитить участок

17:49

Как размягчить капустные листья для голубцов без кипятка и пара — лайфхак

Реклама
17:47

В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньгиВидео

17:45

Как долго можно хранить соленья после вскрытия банки: одна деталь решает всеВидео

17:16

Ту-95 уже снаряжены ракетами: высокая угроза комбинированного удара по Украине

17:04

"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

17:04

В Киевской области якобы удерживают 40 человек в подвале - что известно

16:44

Можно ли держать дверцу стиралки постоянно открытой: окончательный ответ производителей

16:38

Какими будут отключения света и тепла в Киеве зимой: есть несколько сценариев

16:22

Когда Украина получит 500 ракет для Patriot из США: в Госдепе назвали сроки

16:02

Что носить вместо пуховика зимой 2027: стилистка показала 4 модные альтернативыВидео

16:02

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 3 ноября

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять