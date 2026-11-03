Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России: на заводе вспыхнул масштабный пожар

Предприятие входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и уже не впервые в этом году подвергается атакам.

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Беспилотники атаковали Ярославский НПЗ, который уже останавливался в сентябре / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны атаковали Ярославский НПЗ в ночь на 3 ноября

На территории завода вспыхнул масштабный пожар

В сентябре НПЗ уже останавливал работу после удара

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Беспилотники в ночь на вторник, 3 ноября, атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Перед атакой в регионе действовал режим беспилотной опасности, пишет российское издание Astra. Местные жители рассказывали о мощных взрывах и возгораниях на территории завода.

Почему ЯНОС важен для России

ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" является одним из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин, смазочные материалы, парафины и другие нефтепродукты.

Топливо из Ярославля поступает в Центральный и Северо-Западный регионы России, в частности в Московскую область. Среди покупателей - аэропорты и оборонные предприятия.

Серия ударов: в сентябре завод останавливался

Предприятие в этом году подвергается атаке не впервые, напоминает Astra. 28 августа удар повредил установку первичной переработки нефти АВТ-4.

Более серьезными оказались последствия атаки 17 сентября. Тогда пострадала установка АВТ-3, на долю которой приходится около 40% общей мощности НПЗ, и завод приостановил работу.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызка, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Сочетание этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые всё чаще попадают гражданские объекты.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 1 ноября беспилотники массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

В ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области страны-агрессора России. Украинские военные задействовали ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

Напомним, утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города, где расположены НПЗ.

Ранее аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября. На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает актуальные темы войны РФ с Украиной, а также преступления российской армии.

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