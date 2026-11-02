Дочь Анджелины Джоли нанесла Брэду Питту новый удар

Суд в Лос-Анджелесе разрешил 18-летней Вивьен, дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально убрать фамилию отца. Ранее так поступили и другие дети пары.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли вместе растили детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сделала Вивьен по отношению к Питту

Какое решение принял суд

18-летняя Вивьен, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, официально отказалась от фамилии отца. Суд в Лос-Анджелесе одобрил ее просьбу изменить имя с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли.

Об этом сообщил таблоид Page Six.

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Вивьен подала соответствующее заявление в июле 2026 года, вскоре после своего 18-летия. В документах причиной перемены имени были указаны личные обстоятельства. При этом фактически девушка пользовалась фамилией матери уже несколько лет: в частности, в программке бродвейской постановки The Outsiders, над которой она работала вместе с Анджелиной Джоли, ее представили как Вивьен Джоли.

Что решили дети Анджелины Джоли / фото: ua.depositphotos.com

Решение Вивьен стало очередным эпизодом в затяжном семейном конфликте, последовавшем за расставанием ее родителей. Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, а окончательно урегулировать бракоразводный процесс бывшим супругам удалось лишь в декабре 2024-го.

Вивьен стала еще одним ребенком Джоли и Питта, отказавшимся от фамилии отца

Вивьен - не первый ребенок бывшей голливудской пары, который решил исключить фамилию Питта из своего имени. В 2024 году суд удовлетворил соответствующее заявление старшей сестры девушки Шайло. В 2026 году аналогичные изменения были одобрены для Захары и Мэддокса.

Таким образом, решение Вивьен продолжило тенденцию, которая стала заметной после расставания родителей. При этом сами дети не раскрывали всех причин своих решений публично.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен. Отношения актера с детьми после разрыва с Джоли неоднократно становились предметом публикаций в прессе.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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