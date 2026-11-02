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Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку

Инна Ковенько
2 ноября 2026, 13:42
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Кубики льда могут пригодиться не только для охлаждения напитков - некоторые хозяева замораживают в формочках обычный уксус.
Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку
Зачем класть уксус в морозилку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Зачем замораживать уксус
  • Как использовать уксус в быту
  • Какие поверхности нельзя мыть уксусом

Обычный уксус давно используют для уборки дома, в частности для удаления известкового налета и стойких загрязнений. Однако в жидком виде у него есть один недостаток: он быстро стекает с вертикальных поверхностей, не успевая подействовать на нужный участок.

Поэтому эксперты по уборке предлагают необычный способ использования этого средства - замораживать его в формочках для льда. Об этом пишет Главред со ссылкой на Onet.

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Почему уксус замораживают перед уборкой

Замораживание не лишает уксус его очищающих свойств. Уксусная кислота продолжает воздействовать на отложения, а кубик при таянии постепенно высвобождает жидкость. Благодаря этому средство дольше остается на нужном участке и не стекает сразу, как обычный уксус.

Такой способ особенно удобен для очистки вертикальной плитки, кранов и других поверхностей, на которых скапливается известковый налет. Кубиком можно точечно обработать загрязнения, не разливая жидкость вокруг. Кроме того, постепенное таяние помогает экономнее использовать средство.

Как заморозить уксус и хранить кубики

Приготовить средство просто: нужно налить уксус в обычную форму для льда и поставить её в морозильник. Готовые кубики можно переложить в пакет с герметичной застежкой. Обязательно подпишите его, чтобы никто случайно не перепутал уксус с обычным льдом и не использовал его для напитков.

На каких поверхностях нельзя использовать уксус

Несмотря на полезные свойства, уксус подходит не для всех материалов. Его нельзя использовать для очистки мрамора и известняка, поскольку кислота вступает в реакцию с минералами, из-за чего камень может потускнеть и получить необратимые повреждения. С гранитом также нужно быть осторожными, ведь его устойчивость зависит от состава и защитного покрытия.

Как отмыть духовку содой и уксусом
Как отмыть духовку содой и уксусом / Инфографика: Главред

Не рекомендуем применять уксус на необработанном, вощеном или пропитанном маслом дереве. Он может оставить на поверхности заметные пятна. Если вы не уверены, подходит ли средство для конкретного материала, сначала проверьте его действие на незаметном участке.

Не смешивайте уксус с хлорсодержащими чистящими средствами, так как это может привести к выделению опасного газа.

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Об источнике: Onet

Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории "Информация и журналистика". Об этом пишет Википедия.

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