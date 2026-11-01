"Чего они боятся": Зеленский ответил на "хотелки" Путина и высмеял требование РФ

Враг требует передать ему еще даже не окупированные территории на востоке Украины, напомнил президент.

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Зеленский, Путин / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Главное из заявлений Зеленского:

Враг требует передать ему еще даже не окупированные территории

Россия, которая сама начала войну, теперь требует гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ультимативные требования страны-агрессора РФ в адрес Украины.

Как подчеркнул он в интервью CNN Turk, враг требует передать ему еще даже не окупированные территории на востоке Украины.

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По его словам, Кремль через США требует от Украины покинуть территории, которые не смогла захватить.

"Это нездоровая идея, она противоречит здравому смыслу", - отметил глава государства.

По его словам, позиция Украины - прекращение огня по нынешней линии фронта без признания оккупированных территорий российскими.

Он также напомнил о том, что Россия, которая сама начала войну, теперь требует гарантий безопасности.

"Чего нападения они боятся? Нашего?", - спросил президент, подчеркнув, что в гарантиях нуждается именно Украина, на которую напали.

Когда Трамп изменит подход к Украине: мнение эксперта

По мнению бывшего главы МИД Украины и руководителя Центра исследований России Владимира Огрызко, итоги ноябрьских выборов в США могут изменить подход Дональда Трампа к Украине и ослабить переговорные позиции Владимира Путина. Как он отметил в интервью "Главреду", Кремль рассчитывает на поддержку американского президента, однако результаты голосования способны существенно повлиять на расстановку политических сил в Вашингтоне.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

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Об источнике - CNN Turk CNN Turk - турецкий телеканал, основанный в 1999 году. Относится к одной из ведущих телерадиокомпаний мира, выпуски новостей которой во всем мире смотрят более чем 1,5 миллиарда человек.

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