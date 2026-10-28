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Спор с Уиткоффом на переговорах в США: Буданов выступил с заявлением

Юрий Берендий
28 октября 2026, 11:45
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Буданов опроверг сообщения о деталях переговоров и заявил об информационных атаках. Глава ОП подчеркнул, что главная цель Украины - устойчивый мир.
Буданов опроверг появившуюся в СМИ информацию о споре с Виткоффом
Буданов опроверг информацию СМИ о споре с Уиткоффом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Буданов опроверг информацию о деталях переговоров
  • Глава ОП заявил об информационных атаках на переговорный процесс
  • Le Monde сообщила о предложении возобновить транзит энергоносителей из РФ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов опроверг сообщения СМИ о якобы произошедшем споре со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и заявил об информационных атаках на мирный процесс. Он подчеркнул, что Украина продолжает работать над достижением устойчивого мира. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии РБК-Украина.

"Что касается якобы инсайдерской информации о деталях общения - она не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять хладнокровие и помнить о нашей ключевой цели - устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", - заявил Буданов.

видео дня
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Что предшествовало заявлению Буданова

По информации французского издания Le Monde, представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с украинской делегацией 9 октября обсуждали возможное возобновление транзита российской нефти и газа в Европу. Идея рассматривалась в рамках экономического сотрудничества после завершения войны.

Переговоры состоялись в гольф-клубе Шелл-Бэй в Галландейл-Бич. По данным издания, американская сторона представила концепцию регионального плана процветания с участием Украины, Европы и России. Одним из возможных элементов плана было возобновление работы трубопроводов для поставки российских энергоносителей через украинскую территорию.

Вашингтон обосновал предложение экономической выгодой для участников: Украина получала бы доходы от транзита, а европейские потребители - более дешевые энергоресурсы.

По версии Le Monde, предложение вызвало возражения со стороны Буданова, который увидел в нем риск усиления зависимости Украины от России. Французское издание описало его реакцию на встрече так: "Кирилл Буданов едва сдерживает гнев".

Свою позицию относительно развития Украины глава ОП выразил кратко: "Наша модель - не Беларусь, а Польша!" - ответил Буданов.

После этого встречу прервали. По данным издания, Буданов позвонил президенту Владимиру Зеленскому, который посоветовал ему не демонстрировать эмоций.

После возобновления беседы участники перешли к другим экономическим вопросам, в частности к возможным договоренностям по российскому дизельному топливу. Уиткофф и Кушнер рассматривали экономическое сотрудничество с Россией как один из инструментов для завершения войны.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Украинская делегация, по информации Le Monde, опасалась, что сближение Вашингтона и Москвы может происходить в ущерб украинским интересам. Особое беспокойство вызывала возможность возвращения российской нефти и газа на европейский рынок еще до окончания войны.

Путин выдвинул максималистские требования к Украине: чего требует Кремль

Российский диктатор Владимир Путин повторил максималистские требования Кремля в отношении Украины во время бесед с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Москва настаивает на изменении политики НАТО и признании территориальных захватов, а ее цели могут выходить далеко за пределы Донбасса. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, Кремль использует тезис о так называемых первопричинах войны, чтобы продвигать давние политические и военные цели. Их реализация угрожала бы не только Украине, но и безопасности европейских государств.

"Фактически это означало бы предоставление России влияния на решения Альянса и ограничение права европейских государств самостоятельно выбирать союзы и гарантии безопасности", - говорится в отчете ISW.

Отдельным требованием Путина остается учет так называемых реалий на местах при заключении мирного соглашения. Аналитики считают, что за этой формулой Москва скрывает стремление добиться признания оккупированных украинских территорий российскими.

Источник, близкий к Кремлю, также указывает на отсутствие у Москвы намерений отказываться от планов захвата всего Донбасса. В то же время в ISW предупреждают, что территориальные претензии России могут быть значительно шире.

"Путин неоднократно очерчивал требования России, которые выходят далеко за пределы украинского крепостного пояса и Донецкой области и могут включать всю территорию Украины", - подытожили в ISW.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинская сторона хочет ускорить и изменить повестку дня мирных переговоров. Украина планирует привлечь европейцев к трехсторонним переговорам с Россией и США. Встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября, и Москва по состоянию на 25 октября окончательно не подтвердила изменение даты.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили прекращение войны и дипломатические шаги для достижения мира. Контакт состоялся 27 октября по согласованию с Украиной и был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций. СМИ сообщали, что США могут снять санкции с РФПИ в рамках переговоров о поставках дизельного топлива. РФПИ возглавляет Кирилл Дмитриев, фонд вложил миллиарды долларов в российские компании, и против него были введены санкции после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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