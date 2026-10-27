Как очистить ковер от жирных пятен: поможет простое домашнее средство

Масло, жирные соусы и остатки еды могут оставить на ковре стойкие пятна, которые со временем становится всё труднее вывести.

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Как удалить жирные пятна с ковра / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как удалить жирные пятна с ковра

Какие домашние средства помогут очистить ковер от пятен

Чем вывести застарелые жирные пятна

Жирные пятна на ковре - одно из самых сложных загрязнений, ведь масла действуют как клей, притягивающий пыль, грязь и шерсть домашних животных. Со временем они темнеют и могут даже начать неприятно пахнуть.

Главред расскажет, как очистить ковер от пятен, чтобы избежать повреждения волокон и предотвратить повторное загрязнение.

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Как удалить жирные пятна с ковра

Прежде чем приступать к удалению пятен, нужно определить тип ковра, пишет Southern Living. Шерстяные изделия требуют мягких средств со сбалансированным pH, тогда как синтетические материалы - полиэстер, нейлон или полипропилен - быстро впитывают жир, и его сложнее вывести, если он оставался на ковре долго. Перекись водорода и пищевая сода подходят для большинства ковров, но всегда стоит протестировать их на незаметном участке, чтобы избежать выцветания. Важно также не переувлажнять ковер жидкостью, ведь она может проникнуть в основу и вызвать появление плесени

Как избавиться от пятен с помощью пищевой соды

Сода - универсальное средство, которое хорошо впитывает жир и запахи. Сначала нужно ложкой удалить остатки еды, а чистыми полотенцами промокнуть пятно, не растирая его. Затем равномерно посыпать участок содой и слегка втереть её старой зубной щёткой. Оставить на ночь, чтобы порошок впитал жир, а после этого тщательно пропылесосить. Если пятно осталось, процедуру можно повторить.

Средство для мытья посуды

Для свежих и более выраженных пятен эффективным будет раствор моющего средства. В два стакана воды добавляют столовую ложку жидкости для мытья посуды, которая хорошо расщепляет жир. Губкой промакивают пятно от краев к центру, чтобы оно не распространялось. Затем участок промывают чистым влажным полотенцем, чтобы удалить остатки мыла, которые могут стать липкими. После высыхания ковер пропылесосят, чтобы восстановить структуру волокон.

Как удалить стойкие загрязнения

Если жир проник глубже, поможет медицинский спирт. Его наносят на чистую ткань и осторожно промакивают пятно, избегая прямого нанесения на ковер. Спирт хорошо растворяет жир, но может повлиять на красители, поэтому обязательно проведите тест на незаметном участке. После высыхания ковер следует пропылесосить.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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