Ковры в гостиной стремительно теряют популярность: что пришло им на смену

Цельные ковры уступают более практичным напольным покрытиям, а текстиль теперь чаще используют в качестве отдельного декоративного элемента.

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Чем заменить ковер в гостиной / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Почему цельные ковры выходят из моды

Какой пол выбрать для гостиной в 2026 году

Как визуально расширить пространство комнаты

Еще несколько десятилетий назад трудно было представить гостиную без массивного ковра от стены до стены. Он сохранял тепло, приглушал шаги и помогал скрыть недостатки старого пола. Сегодня же интерьерные тенденции изменились: всё больше людей оставляют пол открытым, используя ковры лишь в качестве акцента.

Главред расскажет, какое решение выбрать для гостиной в 2026 году.

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Почему отказываются от цельных ковров

Уход за текстильным напольным покрытием требует усилий: регулярная уборка пылесосом, глубокая чистка, борьба с пятнами и запахами. Твердую поверхность убрать значительно проще - достаточно подмести или пропылесосить, а затем протереть влажной тряпкой. Это особенно удобно для семей с детьми и животными, где на пол часто попадают крошки, вода или остатки еды.

В то же время ковер не делает дом более пыльным - его ворс задерживает пыль, которую нужно тщательно удалять. На гладкой поверхности пыль заметнее, но её легче убрать.

Деревянный пол снова в центре внимания

Дерево остается одним из самых популярных и долговечных материалов, пишет Marianne. Современные тренды включают светлый дуб, матовые покрытия, естественную текстуру и доски с рустикальным эффектом. Возвращается и укладка "елочкой", которая придает интерьеру выразительность.

Такое покрытие может стоить дороже и требует ухода, однако качественный деревянный пол можно отреставрировать шлифовкой и повторной обработкой, продлевая его срок службы.

Какое покрытие выбрать для гостиной

Для помещений с высокой нагрузкой всё чаще выбирают винил. Он имитирует дерево или камень, выдерживает влагу, легко очищается и приятен на ощупь. Ламинат остается доступным вариантом с широким выбором декоров и устойчивостью к истиранию.

Выбор зависит от назначения комнаты: для гостиной, совмещённой с кухней, требуется более практичное покрытие, чем для спальни или кабинета.

Как визуально расширить пространство

Цвет пола влияет на восприятие пространства. Тёмные покрытия могут визуально уменьшать комнату, тогда как светлые - наоборот, создают ощущение простора и лёгкости. В небольших квартирах это особенно важно.

Когда стоит оставить ковер

Несмотря на снижение популярности цельных ковров, отдельные модели остаются важным элементом интерьера. Они зонируют пространство, добавляют уюта и легко заменяются в зависимости от сезона или настроения. В гостиной ковер объединяет мебель в одну композицию, в спальне создает мягкую поверхность у кровати, а в детской - место для игр.

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Об источнике: Marianne Marianne - это ежемесячный женский журнал, который выходит в Чехии и Словакии с 2000 года, издатель - BurdaMedia Extra s.r.o. (входит в международную медиагруппу Hubert Burda Media). Главный редактор - Моника Мудраницова (с августа 2016 года). Журнал позиционируется как одно из ведущих потребительских изданий для женщин в Чехии, ориентированное на темы моды, красоты, здоровья, семьи и образа жизни.

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