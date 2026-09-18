Как быстро очистить ковер от пятен и неприятных запахов: два эффективных средства

Средства для очистки ковра от грязи можно найти на кухне.

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Эффективные способы чистки ковра в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Какие средства из кухни помогут избавиться от неприятного запаха на ковре

Как отмыть пятна с ковра домашними средствами

Избавиться от пятен на ковре - задача со звездочкой, а если он еще и накопил неприятные запахи, то многие считают, что без профессиональной химчистки не обойтись.

Однако Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова на своём YouTube-канале поделилась эффективными домашними средствами, которые помогут избавиться от грязи и запаха на ковре.

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Как очистить ковер содой и солью

Для борьбы с неприятными запахами на ковре можно использовать обычную соль и пищевую соду. По словам блогерши, эти ингредиенты нужно смешать в правильной пропорции, равномерно нанести на поверхность ковра и оставить на некоторое время.

чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

"Нам понадобятся соль и сода. Смешиваем их в емкости в пропорции 1 к 2 и хорошо посыпаем ковер. Оставляем на 20 минут, а затем пропылесосим", - пояснила она.

Как вывести пятна с ковра в домашних условиях

Для очистки ковра от пятен блогерша советует использовать перекись водорода, воду и соду. Средство нужно нанести непосредственно на загрязнённый участок.

"Смешайте перекись водорода с двумя частями воды, нанесите на пятно и сверху посыпьте содой. Оставьте на 10 минут, а затем сотрите тряпкой", - советует Сизова.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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