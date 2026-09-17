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Как устранить пар в ванной - простое кухонное средство против плесени

Марина Иваненко
17 сентября 2026, 20:13
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Как избавиться от влаги в ванной без сложного ремонта. В этом помогут правильное проветривание, исправная вентиляция и обычная поваренная соль.
Какие ошибки усугубляют проблему сырости
Какие ошибки усугубляют проблему сырости / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему в ванной скапливается избыточная влага
  • Как быстро проветрить помещение после душа
  • Чем соль может помочь в борьбе с влажностью

Чрезмерная влажность в ванной комнате - распространенная проблема, которая с наступлением осенне-зимнего периода становится особенно острой. Постоянное испарение горячей воды на фоне плохой циркуляции воздуха приводит к запотеванию зеркал, появлению неприятного запаха и образованию плесени. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Super Express, ключ к решению проблемы чрезмерной влажности в ванной комнате заключается в правильной вентиляции. В то же время усилить эффект помогут простые домашние средства, способные впитывать часть лишней влаги.

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Избыток влаги наносит вред не только отделке помещения, но и может негативно влиять на качество воздуха. Повышенная влажность создает благоприятные условия для появления и распространения плесени, а её споры могут раздражать дыхательные пути. Особенно нежелательна такая среда для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Почему в ванной скапливается влага

Одной из основных причин появления конденсата является горячая вода. Во время душа или ванны в воздух попадает большое количество водяного пара, который оседает на более холодных поверхностях - зеркалах, плитке, стенах и других предметах.

Проблема усугубляется, если воздух плохо циркулирует. Забитые вентиляционные решетки, отсутствие окна и привычка сушить белье в закрытом помещении могут приводить к тому, что влага дольше задерживается в ванной комнате.

Проветривайте ванную после душа

После каждого купания или душа следует оставлять дверь в ванную комнату открытой, чтобы влага не скапливалась внутри. Если в доме есть окно или исправная система вентиляции, их также следует использовать для более быстрого отвода пара.

Чем быстрее влажный воздух покинет помещение, тем меньше конденсата образуется на поверхностях. Особенно важно проветривать ванную в холодное время года, когда окна часто остаются закрытыми.

Видео о том, как избавиться от влаги в ванной комнате, можно посмотреть здесь:

Не сушите белье в ванной

Мокрые полотенца и постиранное белье выделяют в воздух дополнительную влагу. Если оставлять их сохнуть в небольшом закрытом помещении, уровень влажности может заметно повышаться.

По возможности сушить вещи лучше в хорошо проветриваемом помещении или использовать для этого отдельную сушилку. После душа также не стоит оставлять мокрые полотенца скомканными - их лучше развесить так, чтобы они могли быстрее высохнуть.

Проверьте вентиляционную решетку

Даже исправная вентиляционная система не сможет нормально работать, если решетка забита пылью и грязью. Накопление загрязнений препятствует оттоку влажного воздуха, из-за чего пар дольше остается в ванной.

Решетку следует регулярно очищать от пыли и других загрязнений. Если после этого вентиляция все равно работает плохо, проблему лучше проверить отдельно, а не пытаться компенсировать её с помощью домашних поглотителей влаги.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной инфографика / Главред

Соль поможет впитать часть лишней влаги

Помимо проветривания, для дополнительного снижения влажности можно использовать простой домашний поглотитель из поваренной соли. Её можно насыпать в небольшую открытую ёмкость или тканевый мешочек и поставить в месте, где нет прямого контакта с водой.

Соль способна поглощать влагу из воздуха, однако такой способ имеет ограниченную эффективность и не может заменить вентиляцию или осушитель воздуха. Если соль намокла или превратилась в комки, её нужно заменить.

Для небольшого помещения этот метод может быть лишь дополнительной мерой. Основное внимание все равно должно уделяться отводу водяного пара, регулярному проветриванию и устранению причин постоянной сырости.дом

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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