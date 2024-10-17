Влажность и сырость не пройдет: как правильно хранить и складывать дрова

Чтобы дрова не были влажными и эффективно высушились, надо уметь правильно их сложить.

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Эксперты объяснили, как складывать дрова правильно / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Очень часто просто нарубить дрова - это лишь начало работы. Также нужно их правильно сложить для хранения, чтобы они высохли и стали пригодными для сжигания. Эксперты Аrtofmanliness объяснили, как это сделать правильно.

Сколько должны сохнуть дрова?

Прежде всего следует помнить, что дрова должны храниться минимум 6 месяцев, чтобы потерять как можно больше влаги. За это время важно, чтобы на них попадало достаточно солнечного света и воздуха для циркуляции. Солнечный свет при этом является важнейшим фактором.

Если через полгода дрова еще не высохли, возможно, вы неправильно их сложили. Вот несколько рекомендаций, которые помогут это исправить.

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Как лучше складывать дрова?

Прежде всего, выберите место, где будет много солнца. Ориентируйте штабель так, чтобы его длина была перпендикулярна основному направлению ветра. Если ветер в вашей местности нестабилен, расположите штабель с севера на юг для лучшей вентиляции.

Для основания используйте доски (например, размером 2 на 4), чтобы избежать контакта дров с землей и не допустить впитывания почвенной влаги.

На одном конце штабеля постройте башню:

Сложите 2-4 куска дров параллельно. Сверху накройте их еще 2-4 кусками, расположенными перпендикулярно. Продолжайте складывать так, пока башня не достигнет шести уровней. То же самое сделайте на другом конце - эти башни будут поддерживать основной штабель дров. Между башнями начинайте укладывать дрова, оставляя достаточно пространства для циркуляции воздуха. Следите, чтобы штабель не был слишком плотным, это будет способствовать лучшей сушке.

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Складывайте дрова до уровня башен. Если нужно, используйте ветки или жерди, чтобы укрепить штабель.

В конце эксперты советуют накрыть его брезентом, чтобы защитить от дождя.

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