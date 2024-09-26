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Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне

Юрий Берендий
26 сентября 2024, 15:32
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Треск дров в камине или дровяной печи создает уютную и романтическую атмосферу в доме и на природе. Главред выяснил, почему дрова трещат.
Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне
Почему сильно трещат дрова в печке - что значит когда трещат дрова / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Звук потрескивания дров во время горения может быть приятным для слуха и создавать уютную атмосферу, но он имеет свои причины и особенности, связанные с физическими свойствами древесины и процессом ее горения. О том, почему сильно трещат дрова в печке рассказал в своем видео на YouTube Эшли Элдридж, директор по образованию Американского института безопасности дымоходов (Chimney Safety Institute of America).

Он предоставил профессиональное объяснение этого явления и делится важными советами по выбору дров для камина.

Почему дрова в печи трещат

Согласно его словам, потрескивание дров обусловлено наличием влаги внутри древесины, которая испаряется под воздействием высокой температуры, создавая характерные звуки. Однако важно правильно выбирать и сушить дрова, чтобы получить максимум тепла и избежать возможных опасностей.

Смотрите видео о том, почему дрова трещат:

Что значит, когда трещат дрова

Как объясняет Эшли Элдридж в своем видео на канале "Chimney Safety Institute of America", потрескивание дров происходит из-за наличия влаги, которая удерживается в клетках древесины.

Когда влажные дрова нагреваются, вода начинает быстро испаряться, образуя миниатюрные взрывы внутри древесины. Именно эти взрывы и создают звук потрескивания.

"Когда древесина высыхает, она теряет большую часть своей воды, но если остаток влаги остается, он может вызвать потрескивание при горении", - рассказывает Элдридж.

Что известно YouTube-канал "Chimney Safety Institute of America" (CSIA)

YouTube-канал "Chimney Safety Institute of America" (CSIA) создан для повышения осведомленности о безопасности дымоходов, надлежащем использовании каминов и содержании систем вентиляции. Он предоставляет образовательный контент как для владельцев домов, так и для профессиональных трубочистов, объясняя технику обслуживания дымоходов и рекомендации по предотвращению пожаров в домах.

Как определить сухие дрова или влажные

Чтобы избежать этого, эксперт советует проверять степень высыхания дров перед их использованием.

"Ударьте два сухих куска дерева друг о друга. Если вы услышите звонкий звук, то древесина высушена достаточно хорошо. Если же звук будет глухим, это свидетельствует о чрезмерной влажности", - рекомендует он.

Почему дрова трещат

Элдридж отмечает, что для эффективного горения лучше использовать сухую и хорошо обработанную древесину. По его словам, оптимальная влажность дров должна быть ниже 20%. Проверить это можно с помощью специального влагомера для древесины или опираясь на визуальные и акустические признаки.

"Сухие дрова имеют трещины на концах и легко раскалываются, оставляя много заноз. Слишком влажная древесина не только потрескивает, но и теряет теплотворную способность, ведь энергия тратится на испарение влаги, а не на генерацию тепла", - добавляет он.

Почему нельзя зажигать влажные дрова

Кроме потери тепловой эффективности, использование сырых дров может быть опасным для дымохода и системы отопления.

"Влажные дрова выделяют больше дыма и сажи, что способствует накоплению креозота на стенках дымохода", - предостерегает Элдридж.

Накопление креозота может привести к образованию опасных отложений, которые способны вызвать пожар в дымоходе.

Как сушить дрова

Элдридж делится полезными советами о том, как правильно сушить дрова перед использованием.

"Дрова нужно хранить на открытом воздухе, но в защищенном от дождя месте. Разместите их на возвышении, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и убедитесь, что они не лежат непосредственно на земле. Процесс сушки может занимать от шести месяцев до двух лет, в зависимости от вида древесины", - объясняет эксперт.

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