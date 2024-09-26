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Не большими котами: как на самом деле кошки видят своих хозяев - точный ответ

Юрий Берендий
26 сентября 2024, 14:07
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Многие владельцы кошек задумываются, как их домашние любимцы воспринимают людей и окружающий мир. Главред выяснил, как мир видят коты.
Не большими котами: как на самом деле кошки видят своих хозяев - точный ответ
Как коты видят своих хозяев - неожиданный, но точный ответ / Коллаж Главред, фото: скирншот из видео

Как коты видят людей - это вопрос, который волнует многих владельцев. Хотя коты часто демонстрируют неоднозначное поведение, их восприятие человека как части своей социальной группы имеет гораздо более сложную природу. О том, как кошка видит своего хозяина рассказали эксперты проекта "AnimalWised" в видео на YouTube.

Как коты видят людей

По словам экспертов из проекта AnimalWised, коты не рассматривают нас как настоящих кошачьих родственников, однако видят в нас родительскую фигуру.

Это можно объяснить тем, что в дикой природе котята обращаются к матери с помощью мяуканья, но прекращают делать это во взрослом возрасте.

В домашних условиях коты продолжают мяукать на своих владельцев, демонстрируя сходство между человеком и материнской фигурой.

Смотрите видео о том, как коты видят людей:

Что думают кошки, когда смотрят на нас

"Когда коты мяукают на нас, это означает, что они воспринимают нас как материнскую фигуру", - отмечают в проекте AnimalWised.

Поведение домашнего кота демонстрирует, что, хотя он и не видит в нас своих биологических родителей, мы играем важную роль в их жизни благодаря интеграции их потребностей в наши ежедневные рутины. Это также подтверждается исследованиями, которые показали, что около 64% кошек демонстрируют устойчивую привязанность к своим опекунам.

Кем кошки считают людей

Исследование известного зоолога Джона Брэдшоу из Бристольского университета показывает, что, хотя кошки могут демонстрировать привязанность к людям, они вряд ли считают нас другими котами. Это в большей степени касается нашей роли в их жизни, чем сходства с их собратьями. Брэдшоу предполагает, что домашние коты могут включать нас в свою "семью", но это связано с нашей способностью заботиться о них, а не с нашим физическим сходством.

"Возможно, они воспринимают нас как часть своей семьи, но это, скорее всего, связано с вышеупомянутой родительской ролью, которую мы играем", - комментируют эксперты из AnimalWised.

Как видят коты

Зрение кошек не является их самым сильным чувством, но оно очень хорошо адаптировано к определенным условиям. В частности, коты имеют развитое периферийное зрение и хорошо видят в слабом освещении.

Благодаря своим вертикальным зрачкам у них слабое центральное зрение, особенно по сравнению с людьми. Их оптимальный фокус - это диапазон примерно 2-6 м от глаз.

По словам специалистов, вертикальные зрачки кошек позволяют им контролировать количество света, попадающего в глаза, что делает их зрение особенно эффективным в сумерках и при слабом освещении.

"Коты могут видеть в условиях очень низкой освещенности благодаря способности расширять зрачки и большему количеству светочувствительных клеток в их глазах", - объясняют эксперты.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Какие цвета различают коты

Что касается цветового восприятия, коты не видят цвета так, как мы. Эксперты отмечают, что они способны различать оттенки зеленого, желтого и синего, но не могут распознать красные и насыщенные оттенки. Это означает, что их восприятие цвета ограничено по сравнению с человеческим.

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