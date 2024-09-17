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Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в мире

Руслана Заклинская
17 сентября 2024, 16:48обновлено 17 сентября, 18:03
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Главред узнал о гигантах кошачьего мира, которые поражают своими размерами и красотой.
Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в мире
Самые большие коты в мире / Коллаж: Главред, фото: guinnessworldrecords.com

Коты - одни из самых популярных домашних животных, их игривость, независимость и красота завоевали сердца миллионов людей. Однако, среди этих пушистых созданий есть настоящие гиганты, которые поражают своими размерами.

Самые большие породы кошек

Мейн-кун является крупнейшим из одомашненных кошек и обычно весит 8,2 - 10 кг (самцы), 3,6 - 5,4 кг (самки). Особи этой породы милые и нежные, известны своей плюшевой шерстью и ушами с пучками.

Персидская длинношерстная порода отличается своей роскошной плюшевой шерстью и величественным видом. Хотя эти кошки и большие по размеру по сравнению с большинством других домашних кошек, их вес обычно составляет около 5 кг. Персидские коты известны своей спокойной и умной натурой.

Саванна стала очень популярной в последние годы благодаря своему уникальному происхождению. Эти коты являются результатом скрещивания одомашненных кошек (обычно сиамских) с сервалом, африканским диким котом.

Норвежская лесная кошка отличается своей силой и мускулистостью. Ее большие лапы и густое покрытие шерстью подчеркивают ее величественный вид. Эта порода может достигать веса до 10 кг.

Турецкий ван - еще одна крупная порода кошек, вес которых может варьироваться от 4 до 9 кг, а высота - от 22 до 28 см во взрослом возрасте. Несмотря на свое название, эти кошки происходят с Ближнего Востока. Они имеют белое тело с характерным окрасом хвоста и могут иметь голубые или янтарные глаза.

Самый тяжелый кот в мире

В 1986 году кот из Австралии Химми получил звание самого тяжелого кота в мире. Согласно Книге рекордов Гиннесса, он весил 21,3 кг и его приходилось перевозить на тачке.

К сожалению, любой лишний вес наносит вред здоровью кота, а в случае Химми его чрезвычайное ожирение сделало его жизнь особенно неудобной. Химми умер от дыхательной недостаточности в возрасте всего 10 лет.

Чтобы предотвратить преднамеренное перекармливание кошек, Книга рекордов Гиннеса прекратила запись в категории "самые тяжелые домашние животные в мире" в 1998 году.

Смотрите видео Химми - самого тяжелого кота:

Какая самая большая кошка в мире

В бразильском городе Жау, расположенном в штате Сан-Паулу, проживает настоящий гигант среди котов - Ксартрукс. Этот 6-летний представитель породы мейн-кун поражает своими размерами: он достигает 1,3 метра в длину и весит более 10 кг. Его размер настолько впечатляющий, что его иногда путают с гепардом, сообщает издание The Sun.

"Он был самым маленьким в выводке - весил менее 80 граммов. Мы и не подозревали, что он станет таким огромным. Ксартрукс сначала опередил своих братьев, а в возрасте четырех месяцев уже превосходил по размерам обычных котов и побеждал на соревнованиях", - рассказывала владелица кота Марсия, которая занимается разведением породы мейн-кун с 2013 года.

Владельцы Ксартрукса убеждены, что их любимец является рекордсменом среди мейн-кунов. В январе 2023 года они подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый высокий кот

Самый высокий живой домашний кот - Фенрир Антарес Пауэрс (США). Его рост составляет 47,83 см, согласно данным Книги рекордов Гиннеса.

Фенрир, чье имя происходит от имени одного из спутников Сатурна, является котом породы саванна F2, который признан Международной ассоциацией кошек как домашняя порода. Он обязан такими размерами своему дедушке, сервалу по имени Конго - дикой африканской кошке среднего размера.

Фенрир является братом Арктуруса Альдебарана Пауэрса (США), который удерживал этот рекорд до своей смерти. Его рост был 48,40 см.

Арктур был известен своим необыкновенно спокойным поведением и склонностью позировать для фотографий. К сожалению, кот погиб во время трагического пожара в доме.

Смотрите видео с Фенриром:

Самый длинный кот в мире

Отличие самого длинного кота в мире удерживает мейн-кун по имени Баривел с Виджевано в Италии. В 2018 году Баривел попал в Книгу рекордов Гиннеса, его длина составляет 120 см.

Несмотря на его огромные размеры, Баривел отличается своей тихой и застенчивой натурой. Его любимое лакомство - тунец и курица.

Баривел также имеет собственный профиль в Instagram, где восторженные пользователи постоянно комментируют его размеры. Владелец животного Эдгар Скандурра считает его особенным и называет "большим подарком" для своей семьи.

Видео с Баривелом - самым длинным котом:

Что известно о Книге рекордов Гиннеса

"Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

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