Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

Подросток впервые осознал свои исключительные размеры еще в детском саду, заметив, что он "намного выше и больше своих друзей".

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Подросток с самыми большими руками и ногами в мире / коллаж: Главред, фото: guinnessworldrecords.com

16-летний Эрик Килберн-младший из города Гудрич, штат Мичиган, США, завоевал желанное место в Книге рекордов Гиннеса 2025 года благодаря двум выдающимся достижениям - он является рекордсменом по самой большой ступне и ладони среди подростков. Об этом говорится на официальном сайте.

Сообщается, что его ступни имеют впечатляющие 34,30 см. Он носит американский 23-й размер обуви (эквивалент 56-57 размера в Украине). Это значительно больше, чем средний размер обуви для взрослого мужчины, который обычно колеблется от 42 до 43.

Подросток с самыми большими ногами / фото: guinnessworldrecords.com

Руки Эрика столь же необычные: размер 23,20 см - это самые большие руки среди подростков. Их размер значительно превышает средний показатель для его возраста, который составляет 19,04 см.

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Эрик впервые осознал свои исключительные размеры еще в детском саду, заметив, что он "намного выше и больше своих друзей".

Когда он повзрослел, эта разница стала еще более заметной, и он вспоминает, что его большие руки и ноги неоднократно влияли на его повседневную жизнь. Подросток вспоминает, что он не мог купить обувь в магазине "где-то с пятого класса". Вскоре покупка перчаток также стала проблемой.

Подросток с самыми большими руками / фото: guinnessworldrecords.com

Не имея другого выбора, кроме как заказать ортопедическую обувь на заказ, мать Эрика Ребекка начала задаваться вопросом, не может ли его удивительный размер претендовать на мировой рекорд.

Она подумала, что, возможно, если уникальные размеры Эрика будут признаны рекордом, это, в свою очередь, привлечет компании, которые захотят производить обувь, соответствующую его уникальным размерам. С помощью и поощрением своей мамы и подруги семьи, Кары Паттисон, Эрик подал заявку на регистрацию своего рекорда, когда ему было 14 лет. Когда история Эрика получила огласку в Интернете, к ней присоединились такие крупные компании, как Puma и Under Armour. Компании предложили ему кроссовки и ботинки, изготовленные на заказ, что стало неожиданным, но желанным изменением в его жизни.

Оглядываясь на свое рекордное путешествие, Эрик вспоминает, что одной из лучших частей его рекорда было "иметь связь с удивительными обувными компаниями и всеми людьми, которые пришли мне на помощь, когда мне была нужна обувь".

Подросток с самыми большими руками и ногами / фото: guinnessworldrecords.com

"Было очень круто видеть, как много людей искренне заботятся о том, чтобы помочь другим, - говорит он. Это был отличный пример силы позитивных медиа", - говорит Эрик.

Как давний поклонник Книги рекордов Гиннеса, Эрик до сих пор в шоке от того, что он попал в ту самую книгу, на которой вырос, рядом с рекордсменами, которыми всегда восхищался.

Один из них - Роберт Уодлоу, самый высокий человек в мире, на которого Эрик всегда равнялся.

"Пребывание в Книге рекордов Гиннеса до сих пор кажется сюрреалистичным. Я никогда не мог представить, что такое возможно - перейти от чтения книг к тому, чтобы оказаться внутри книги в 2025 году", - признается он.

В будущем Эрик стремится использовать свой титул рекордсмена для поддержки, обучения и вдохновения как можно большего количества людей.

Что известно о Книге рекордов Гиннеса "Мировые рекорды Гиннеса" (до 2000: "Книга рекордов Гиннеса") - справочник, который выходит ежегодно и содержит всемирно признанную коллекцию мировых рекордов, как человеческих достижений, так и экстремальных фактов природы. Теперь "Книга рекордов Гиннеса" является изданием с самым большим тиражом из всех книг (за исключением Библии), защищенных копирайтом - факт, который отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса. 1 октября 2013 года общий тираж экземпляров, проданных с 1955 года, составил более 130 млн копий, сообщает Википедия.

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