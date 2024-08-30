Одна доставка изменила все: женщина встретила семью после 121 года неизвестности

Давно потерянные члены семьи появились благодаря удивительному случаю - доставке необычной открытки.

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Благодаря открытке спустя 121 год семья воссоединилась / Колаж: Главред, фото: Swansea Building Society

Хелен Робертс, которая все еще живет в районе, неподалеку от дома детства своего дедушки, получила эту неожиданную весть из прошлого. Ей пришла интересная открытка. Об этом пишет SkyNews.

Ее дедушка был братом Эварта, отправителя открытки, а Лидия - получателем этого послания. Текст на открытке был следующий: "Уважаемая Л. Я не смог получить пару этих вещей. Мне очень жаль, но надеюсь, что тебе нравится дома. У меня сейчас есть примерно 10 шиллингов карманных денег, не считая плату за проезд, поэтому все хорошо с мисс Гилберт и Джоном. С любовью ко всем, Эварт".

Впоследствии 58-летняя Хелен, которая исследовала свое генеалогическое дерево в Интернете, получила сообщение от женщины, которая увидела эту историю о открытке в социальных сетях. Она ввела имя и адрес получателя открытки в Ancestry и обнаружила связь с ее родословной.

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"Как только я увидела адрес и имя, сразу поняла, что это был дом моего дедушки в детстве, а Лидия была его сестрой", - пояснила она.

Тогда госпожа Робертс и ее сестра Маргарет Спунер решили встретиться с внуком Эварта Ником Дэвисом и правнучкой Лидии Фейт Рейнольдс. Мистер Дэвис приехал из Западного Суссекса, а г-жа Рейнольдс прибыла из своего дома в Девоне для этого семейного воссоединения.

"Было невероятно встретить двух членов моей большой семьи, о которых я раньше никогда не слышала", - поделилась г-жа Робертс.

Считается, что открытка была отправлена Эвартом его сестре во время его пребывания у дедушки и бабушки в прибрежном городке Фишгард в Пембрукшире около 121 года назад.

Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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