36-летняя модель вышла замуж сама за себя и теперь желает развестись: в чем причина

Модель Сьюэллен Кэри, 36 лет, рассталась с собой и ищет любовь - ее причудливый "моногамный" брак привел к тому, что она почувствовала себя "истощенной".

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36-летняя модель вышла замуж сама за себя и теперь желает развестись / Коллаж Главред, фото: Suellen Carey/instagram, Jam Press/Joseph Sileba/CO Press

Сьюэллен Кэри родом из Бразилии, но сейчас проживает в Великобритании, шокировала нацию в прошлом году, когда сообщила, что связала себя узами брака на церемонии в Лондоне, выступая и в роли невесты, и в роли жениха. 36-летняя Суэллен, которая имеет впечатляющие 400 000 подписчиков в Инстаграме, является одной из немногих, кто выбирает стиль жизни "моногамия", сообщает DailyStar.

Суэллен пыталась наладить отношения с одним человеком, пройдя 10 сеансов семейной терапии, чтобы преодолеть одиночество. Но теперь инфлюенсерка прекратила эти попытки и, возможно, даже открыта к идее встречаться с другим человеком.

Необычная причина ее разрыва с собой? Она начала чувствовать себя "изнурительной".

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"Я поняла, что самоанализ и рефлексия важны, [но - ред.] очень важно знать, когда закончить цикл. Даже приверженность к себе может иметь свои вызовы, например, борьба с ожиданием быть идеальной для себя все время. Я осознала, что оказывала на себя большое давление, и это иногда истощало меня; я поняла, что даже в браке с собой важно принимать свои несовершенства", - сказала она.

Суэллен прошла "интенсивное путешествие самопознания и принятия" и наконец чувствует себя готовой вернуться к свиданиям. Она описала свой опыт содомии как "исцеление", но знала, что развод был правильным решением.

"Я поняла, что мой моногамный брак был процессом исцеления и самопознания. Но я также поняла, что личный рост может вести нас в разных направлениях. Я решила, что сейчас пришло время открыть свое сердце для новых возможностей, включая шанс найти партнера", - добавила она.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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