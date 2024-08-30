О дискомфорте забудут все: как убрать эхо в комнате

Домашний уют очень важен, поэтому стоит знать, что поглощает эхо в комнате.

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Как сделать так, чтобы не было эха в комнате / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Комната с эхом обычно создает неприятные ощущения и дискомфорт. Уменьшение этого явления в помещении не только улучшает акустику, но и делает пространство более приветливым и способствует расслаблению, поэтому лайфхаки, как сделать так, чтобы не было эха могут сделать жизнь значительно лучше. Эксперты в статье Homes and gardens поделились ими.

Кира Шульц, дизайнер интерьера и владелица KS Designs, отмечает важность многослойности в дизайне комнаты. Она отмечает, что такой подход не только добавляет гармонии в интерьер, но и существенно снижает уровень эхосигналов. Ее совет - добавьте ковры на пол и разместите их как настенные гобелены. Также выбирайте полотна.

Эрин Орунчак, основательница Elan Design, советует, как избавиться от ревербации в комнате. Для этого нужно использовать тяжелые шторы. Она рекомендует длинные драпировки, которые должны висеть от самого потолка до сантиметра над полом. Такие шторы с подкладкой не только добавляют пространству уюта, но и эффективно уменьшают эхо.

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Использование мягкой мебели также является действенным методом борьбы с эхом. Артем Краповинский, основатель Arsight, предлагает расставлять мягкие сиденья, обтянутые плюшевыми тканями, которые помогают поглощать звуки. Он также советует избегать чрезмерного заполнения пространства, сохраняя при этом гармоничный поток комнаты.

Комнатные растения - не только декорация, но и эффективный барьер против шума. Крупные растения, размещенные в углах комнаты, помогут уменьшить эхо и добавят цвета в интерьер, отмечает Краповинский.

Шломо Черняк, основатель Cherniak Home Services, рекомендует еще один вариант, как сделать меньше эхо в комнате. Для этого нужно использовать акустические панели. Он советует интегрировать их в дизайн стен или потолка, чтобы обеспечить привлекательный вид и одновременно повысить акустический комфорт.

Что такое Homes & Gardens? Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, который издает Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании домашний журнал, пишет Википедия.

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