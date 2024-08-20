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Сдирать обои не нужно: как покрасить стены в комнате - простой метод

Юрий Берендий
20 августа 2024, 17:55
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Быстро изменить интерьер квартиры или комнаты может быть непосильной задачей, однако, есть способ который поможет не тратить часы на отклеивание обоев.
Сдирать обои не нужно: как покрасить стены в комнате - простой метод
Идеи для ремонта - нужно ли сдирать обои перед покраской стен / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Мало кому нравится часами обдирать обои, если они хотят обновить интерьер. Но есть способ можете избежать всех этих хлопот и беспорядка, сообщает Mirror.

Можно ли красить обои

Тоби Льюис, эксперт по покраске и интерьеру из Valsparpaint.co.uk, утверждает, что вопреки распространенному мнению, обои можно перекрашивать.

"Распространенным мифом является то, что вы должны снять обои, чтобы покрасить и сделать новый декор. Покрасить обои так же просто, как и покрасить стену; все, что нужно - это немного знаний и подготовки, чтобы получить идеальное покрытие. Качественная краска для стен покроет обои и оставит вам ровную поверхность", - отмечает он.

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Специалист предупреждает, что краска не сможет полностью скрыть недостатки, поэтому проще снять обои и покрасить стену напрямую, чтобы получить безупречную поверхность.

Как правильно красить обои

Тоби советует, что при условии соблюдения базовых правил подготовки, а также если обои в хорошем состоянии и сухие, можно полностью избежать найма обойного парогенератора. В блоге Valspar советуют убедиться, что обои в хорошем состоянии, а если вы используете подкладочную бумагу, убедитесь, что она полностью высохла.

"Если на обоях есть какие-то сколы, дырки или заметные царапины, лучше зачистить стену вместо того, чтобы перекрашивать обои. Краска не сможет полностью скрыть эти недостатки, поэтому проще снять обои и покрасить стену напрямую, если вы хотите получить безупречное покрытие", - указывают эксперты.

Они также сказали, что вам не нужно использовать специальную краску, чтобы покрыть обои, но они рекомендуют повторно заклеить края перед началом работы.

"Вы же не хотите работать, окрашивая обои только для того, чтобы впоследствии они отклеились. Краска, вероятно, поможет заклеить швы, но чтобы быть вдвойне уверенным, используйте тонкую и прозрачную шпаклевку, чтобы заклеить швы. Нанесите ее по краям стен, вокруг потолочного шва и вдоль плинтуса", - советуют специалисты.

Как очистить обои

Они отмечают, что чистка обоев - самая сложная часть работы.

"Слишком много влаги - и вы рискуете повредить обои, но слишком мало - и они могут быть недостаточно чистыми, что повлияет на конечный результат. Для очистки обоев используйте обезжириватель или сахарное мыло. Чтобы убедиться, что вы не размочили поверхность, нанесите чистящее средство губкой, осторожно растирая его по обоям. Смочите чистую тряпку в холодной воде и отожмите излишки, прежде чем смывать чистящее средство со стены. Дайте ей полностью высохнуть", - резюмировали специалисты.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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