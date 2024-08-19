Убойное средство гарантирует 100%-ный результат: какой запах не любят мыши

Что терпеть не могут мыши - какие специи не любят мыши.

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Что терпеть не могут мыши / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/auenleben, OLX

Мелкие грызуны, такие как мыши, давным-давно доставляют людям неприятности, поселяясь в жилищах и уничтожая запасы продуктов, а также нанося вред внутри помещений. На сегодня существует большое количество средств и приспособлений, которые помогают бороться с непрошенными гостями.

В любом хозяйственном магазине можно найти различные средства для борьбы с мышами – от банальных мышеловок, до продвинутых электронных отпугивателей. Однако издавна известны эффективные способы борьбы с мышами, которые показывают высокий результат.

Отметим, что с мышами можно бороться разными запахами, ведь обоняние у грызунов развито хорошо и они панически реагируют на определенные запахи.

Что отпугивает мышей

Если вы хотите отпугнуть мышей от дома, тогда вокруг здания рекомендуется посадить несколько клумб с лавандой.

Также мыши не переносят несколько запахов:

кориандра;

лука и лаврового листа;

ботвы картофеля;

дурмана обыкновенного;

болотного багульника;

донника белого;

череды трехраздельной.

Какого запаха больше всего боятся мыши

Для того, чтобы избавиться от мышей в доме, стоит задуматься над тем, чтобы отпугнуть грызунов определенными запахами, такими как:

полынь;

бузина;

ромашка;

кинза.

Чем опасны мыши? Мыши могут быть опасными для людей и животных из-за различных заболеваний, которые они могут передавать. Одним из наиболее серьезных заболеваний, которое может быть передано мышами, является лептоспироз. Это заболевание передается через контакт с водой или почвой, содержащей бактерии рода Leptospira, которые могут быть сразу переданы от мышей к людям. Симптомы лептоспироза могут быть разными, от легких до тяжелых форм, и включают головную боль, лихорадку, боль в мышцах и другие. Помимо лептоспироза, мыши также могут передавать другие заболевания, такие как сальмонеллез, туляремия, гепатит А и вирус Ласса.

Какой запах масла боятся мыши

Среди народных средств борьбы с мышами издавна применяли перечную мяту. Известно, что ее эфирное масло имеет чрезвычайно сильный аромат, который очень неприятен для грызунов. Рекомендуется наносить капли эфирного масла перечной мяты на ватные шарики и расставлять в местах, где заметили присутствие мышей.

Что навсегда отпугивает мышей

Известно, что для отпугивания мышей высокую эффективность показывают определенные резкие запахи, которые выгоняют грызунов из дома. Однако следует применять их с мерами предосторожности, так как некоторые из них могут негативно воздействовать на здоровье человека.

Что отпугивает мышей:

аммиак;

отбеливатель;

нафталин;

уксус;

нашатырный спирт;

хлорка.

Смотрите видео - фермеров терроризируют мыши:

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