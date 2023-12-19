Смотрите на стены: признак того, что в вашем доме нашествие мышей

Учитывая размер мышей, скорость и любовь к темным пространствам, их может быть очень трудно обнаружить. Но есть явные признаки того, что ваш дом заражен мышами.
Кстати, ранее мы писали - положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей. Не забывайте проверять ловушки регулярно и обновлять приманку.
Пожалуй, самый очевидный из них — это шум в ночное время, но нужно обращать внимание и на маслянистые разводы на стенах, пишет Mirror.
У мышей в шерсти есть тип масла, называемый кожным салом, и, поскольку они используют осязание, а не зрение для навигации, они часто трутся о стены. Будучи существами привычки, они, скорее всего, будут регулярно следовать одним и тем же путям, вызывая заметное накопление кожного сала на ваших стенах.
Есть и другие признаки заражения мышами, которые не следует игнорировать:
- крошечные следы в пыли,
- маленький черный помет,
- туннели, особенно в теплых местах, таких как плиты, посудомоечные машины, печи и водонагреватели,
- следы зубов и остатки пищи.
Что делать, если дома завелись мыши?
Первым делом необходимо убрать источники пищи и укрытия. Храните все продукты (зерновые, корм для домашних животных и другие сухие продукты) в стеклянных или металлических контейнерах, которые надежно защищают пищу, так как мыши не могут их прогрызть. Не оставляйте корм для домашних животных на длительное время и своевременно убирайте все разливы и беспорядок.
Вы также должны удалить мягкие материалы для гнездования, храня всю ткань, коврики и одеяла в сверхпрочных пластиковых контейнерах для хранения, и быстро утилизировать бытовые отходы (помните, что мыши также будут грызть картон, бумагу или легкий пластик для создания гнезд).
Также важно заделать все щели, которые мыши используют для проникновения в ваш дом, и стратегически установить мышеловки.
Вам может быть интересно:
- Почему стоит заливать лук кипятком перед добавлением в салат
- Что хорошо убирает жирные пятна: даже те, что не отстирываются
- 50 грамм достаточно: зачем сыпать соду в кошачий лоток