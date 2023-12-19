Смотрите на стены: признак того, что в вашем доме нашествие мышей

Есть некоторые явные признаки того, что ваш дом заражен мышами.

https://glavred.info/life/smotrite-na-steny-priznak-togo-chto-v-vashem-dome-nashestvie-myshey-10526261.html Ссылка скопирована

Признак того, что в вашем доме нашествие мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Учитывая размер мышей, скорость и любовь к темным пространствам, их может быть очень трудно обнаружить. Но есть явные признаки того, что ваш дом заражен мышами.

Кстати, ранее мы писали - положите это в мышеловку: что больше всего привлекает мышей. Не забывайте проверять ловушки регулярно и обновлять приманку.

Пожалуй, самый очевидный из них — это шум в ночное время, но нужно обращать внимание и на маслянистые разводы на стенах, пишет Mirror.

видео дня

У мышей в шерсти есть тип масла, называемый кожным салом, и, поскольку они используют осязание, а не зрение для навигации, они часто трутся о стены. Будучи существами привычки, они, скорее всего, будут регулярно следовать одним и тем же путям, вызывая заметное накопление кожного сала на ваших стенах.

Есть и другие признаки заражения мышами, которые не следует игнорировать:

крошечные следы в пыли,

маленький черный помет,

туннели, особенно в теплых местах, таких как плиты, посудомоечные машины, печи и водонагреватели,

следы зубов и остатки пищи.

Что делать, если дома завелись мыши?

Первым делом необходимо убрать источники пищи и укрытия. Храните все продукты (зерновые, корм для домашних животных и другие сухие продукты) в стеклянных или металлических контейнерах, которые надежно защищают пищу, так как мыши не могут их прогрызть. Не оставляйте корм для домашних животных на длительное время и своевременно убирайте все разливы и беспорядок.

Вы также должны удалить мягкие материалы для гнездования, храня всю ткань, коврики и одеяла в сверхпрочных пластиковых контейнерах для хранения, и быстро утилизировать бытовые отходы (помните, что мыши также будут грызть картон, бумагу или легкий пластик для создания гнезд).

Также важно заделать все щели, которые мыши используют для проникновения в ваш дом, и стратегически установить мышеловки.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.