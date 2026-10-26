Натали Портман впервые высказалась о рождении третьего ребенка

Голливудская актриса впервые рассказала о своем позднем материнстве.

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Натали Портман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что известно о ребенке Натали Портман

Как она планирует проводить свой декрет

45-летняя голливудская актриса Натали Портман впервые публично рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения третьего ребенка.

В интервью Harper’s Bazaar звезда призналась, что появление малыша принесло ей новое ощущение счастья и помогло взглянуть на привычные вещи по-другому.

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По словам актрисы, материнство наполнило ее жизнь удивлением и радостью. Портман также отметила, как быстро растут ее старшие дети - 15-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия. Они уже становятся самостоятельными личностями со своими интересами и характерами.

Натали Портман стала мамой в 45 / Скриншот Instagram/ natalieportman

Оба старших ребенка родились в браке актрисы с хореографом Бенжаменом Мильпье. Пара рассталась в 2023 году после более чем десяти лет совместной жизни. Третий ребенок стал первым общим малышом Портман и ее нынешнего партнера - французского музыкального продюсера Танги Дестабля, известного под псевдонимом Tepr.

О беременности актриса сообщила в апреле 2026 года. Тогда она призналась, что испытывает огромную благодарность за возможность снова стать матерью. Портман также говорила, что осознает, насколько непростым может быть путь к родительству для многих людей, поэтому особенно ценит этот опыт.

Еще во время беременности звезда предполагала, что она может стать для нее последней, и старалась наслаждаться каждым моментом. Теперь, когда малыш появился на свет, актриса сосредоточена на семье и старается окружать себя людьми, которые приносят в ее жизнь позитивные эмоции.

Натали Портман стала мамой в 45 / ua.depositphotos.com

Портман не раскрыла имя и пол новорожденного, а также не стала уточнять дату его рождения. Актриса традиционно предпочитает оберегать личную жизнь от излишнего внимания публики.

При этом в интервью она подчеркнула, что сейчас особенно ценит любовь, доброту, смех и общение с близкими. Судя по ее словам, рождение третьего ребенка стало для нее началом нового, наполненного теплом этапа жизни.

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О персоне: Натали Портман? Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

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