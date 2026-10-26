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Большинство годами делали неправильно: влияет ли сторона фольги на приготовление пищи

Дарья Пшеничник
26 октября 2026, 10:26
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Разница между поверхностями возникает ещё на заводе, а исключение касается только антипригарных рулонов.
Фольга
Какой стороной заворачивать еду в фольгу для запекания / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему одна сторона фольги блестит, а другая матовая
  • Влияет ли выбор стороны на запекание блюд
  • Когда следует следовать инструкциям производителя

Алюминиевую фольгу можно класть к продуктам любой стороной: блестящая и матовая поверхности одинаково подходят для запекания, заворачивания и хранения еды. Различие между ними возникает на этапе производства и не имеет практического значения на кухне, сообщает венгерское издание Blikk.

Несмотря на это, многие люди убеждены, что глянцевая сторона лучше отражает тепло, а матовая, наоборот, его поглощает. Из-за этого во время запекания фольгу часто сознательно переворачивают к блюду определенной стороной. По данным издания, в обычной фольге разница между поверхностями настолько мала, что в быту ею можно пренебречь.

Откуда берется разница

Причина кроется в технологии прокатки. На завершающем этапе производства через валки пропускают сразу два слоя алюминия, поскольку отдельный лист уже настолько тонкий, что легко рвется. Поверхность, соприкасавшаяся с валками, получается глянцевой, а та, что прилегала к соседнему слою, остается матовой, объясняет Blikk.

Как еще можно использовать фольгу
Как еще можно использовать фольгу / Инфографика: Главред

Когда сторона всё-таки имеет значение

Исключение составляют изделия со специальным покрытием или обработкой поверхности. Для них Blikk советует ориентироваться на инструкцию на упаковке, если производитель отдельно указывает рабочую сторону.

Другое дело - антипригарная фольга. Покрытие в ней обычно нанесено только с одной, матовой стороны, поэтому именно ею продукты и следует класть, подчеркивают специалисты.

Смотрите видео о том, какой стороной класть фольгу для запекания:

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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