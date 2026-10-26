Вы узнаете:
- Почему одна сторона фольги блестит, а другая матовая
- Влияет ли выбор стороны на запекание блюд
- Когда следует следовать инструкциям производителя
Алюминиевую фольгу можно класть к продуктам любой стороной: блестящая и матовая поверхности одинаково подходят для запекания, заворачивания и хранения еды. Различие между ними возникает на этапе производства и не имеет практического значения на кухне, сообщает венгерское издание Blikk.
Несмотря на это, многие люди убеждены, что глянцевая сторона лучше отражает тепло, а матовая, наоборот, его поглощает. Из-за этого во время запекания фольгу часто сознательно переворачивают к блюду определенной стороной. По данным издания, в обычной фольге разница между поверхностями настолько мала, что в быту ею можно пренебречь.
Откуда берется разница
Причина кроется в технологии прокатки. На завершающем этапе производства через валки пропускают сразу два слоя алюминия, поскольку отдельный лист уже настолько тонкий, что легко рвется. Поверхность, соприкасавшаяся с валками, получается глянцевой, а та, что прилегала к соседнему слою, остается матовой, объясняет Blikk.
Когда сторона всё-таки имеет значение
Исключение составляют изделия со специальным покрытием или обработкой поверхности. Для них Blikk советует ориентироваться на инструкцию на упаковке, если производитель отдельно указывает рабочую сторону.
Другое дело - антипригарная фольга. Покрытие в ней обычно нанесено только с одной, матовой стороны, поэтому именно ею продукты и следует класть, подчеркивают специалисты.
Смотрите видео о том, какой стороной класть фольгу для запекания:
@azarchiknata1020 А вы об этом знали??#фольга#какпользоватьсяфольгой#запеканиевфольге♬ оригинальный звук - Наталья Азарчик
Вас может заинтересовать:
- Зачем умные люди кладут фольгу в обувь: неожиданный результат
- Опытные хозяева кладут шарик из фольги в холодильник: в чём секрет этого приёма
- Для чего кладут фольгу в пульт от телевизора: трюк из прошлого снова в моде
Об источнике: издание Blikk
Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред