"Все военачальники рады": Зеленский заявил о прорывных договоренностях с США

Президент признал, что одна проблема после встречи с представителями США осталась нерешенной.

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Украина возобновила полноценную работу Starlink и доступ к разведывательным данным США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, Сухопутные войска

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина добилась возобновления работы Starlink и Starshield

Украина вновь получает разведывательные данные США

Нерешенным остается вопрос обеспечения Украины средствами ПВО

Украина добилась возобновления полноценной работы спутниковых систем Starlink и Starshield, а также обмена разведывательными данными с США. Договоренности удалось достичь в ходе переговоров украинской, американской и европейской делегаций в Осло. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

По словам главы государства, переговоры были продуктивными, хотя и сопровождались эмоциональной дискуссией. Сторонам удалось урегулировать два важных для Украины вопроса.

видео дня

"Это дефицит ПВО, ограничения в отношении Starlink/Starshield и ограничения на обмен разведданными от Соединенных Штатов Америки. Благодарен американцам, нашей команде за то, что два вопроса – касательно разведки и Starlink/Starshield – на сегодня сняты", – рассказал Зеленский.

Украинская сторона проверила возобновление работы спутниковых систем в ночь на 25 октября. По словам президента, примерно в 5:20 утра Starlink и Starshield снова заработали без прежних ограничений.

Starlink / Инфографика: Главред

Зеленский отметил, что скорость движения возросла до 420 км/ч. Ранее действовало ограничение на уровне 100 миль в час - около 160 км/ч.

"Мы добились нужного результата, мы добились того, что получили обратно то, что нам нужно. Военачальники сегодня поздравляли друг друга, все рады, что это вернулось", - рассказал президент.

Еще одним результатом переговоров стало возобновление полноценного обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами.

По словам Зеленского, Украина уже три дня получает разведывательные данные в полном объеме. В частности, работает система раннего предупреждения Early Warning, которая помогает выявлять угрозу российских баллистических ударов по украинской территории.

Какой вопрос остается нерешенным

В то же время переговоры в Осло не решили всех проблем, возникших в отношениях Украины с Соединенными Штатами. По словам Зеленского, потребность Украины в средствах ПВО остается актуальной.

"У нас остается вопрос ПВО. Есть прогресс в отношении ракет для Patriot, просто он очень медленный. Он медленнее, чем полет российских ракет. Нельзя сказать: "Да, мы вам дадим" - и месяц или два не давать. Просто так это не работает", - отметил президент.

Почему переговоры состоялись в Осло

Зеленский пояснил, что Норвегия совместно с Финляндией ранее предлагала стать дополнительной площадкой для встреч украинской и американской сторон.

"Мы давно говорили об инициативе Норвегии или Норвегии совместно с Финляндией стать еще одной площадкой для наших встреч с американской стороной", - пояснил глава государства.

Кто на самом деле приказал снизить скорость Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других собеседников, осведомленных о ситуации.

По данным издания, Маск ввел жесткие ограничения на скорость передачи данных для украинского оборудования. Из-за этого часть украинских боевых беспилотников и дронов-перехватчиков фактически утратила работоспособность. Это вызвало беспокойство в Киеве и растерянность в Вашингтоне.

Илон Маск / Главред - инфографика

Некоторые источники утверждают, что Маск действовал самостоятельно, а Дональд Трамп не давал прямых указаний ограничивать Украину. В то же время, по информации WSJ, перед принятием решения миллиардер консультировался с высокопоставленными чиновниками Белого дома, в частности с Трампом. Одним из возможных факторов стало недовольство в Вашингтоне украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые критиковали и президент США, и Маск.

Ограничения Starlink в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил отменить ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине. Украинские операторы дронов отметили более стабильную работу терминалов после звонка Трампа Маску. Улучшение зафиксировали уже 21 октября, но полное восстановление системы еще не было завершено.

Министр обороны Евгений Хмара сообщил, что Starlink и его военная версия Starshield возобновили работу при движении на высоких скоростях. Он подчеркнул, что система работает на скорости свыше 400 км/ч и что ведомство продолжает контролировать её работу. Ограничения для военных действовали с 14 октября, а первые признаки восстановления появились 24 октября.

Илон Маск заявил, что ограничения на использование Starlink для украинских военных были введены и что определенные варианты применения системы контролируются отдельно. Предприниматель также написал в соцсети X, что отключение терминалов может "немедленно обрушить украинский фронт".

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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