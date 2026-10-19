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Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия

Мария Николишин
19 октября 2026, 16:56
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Президент сообщил о последствиях российских ударов, задержках с поставками военного снаряжения из США и ограничениях в работе Starlink и Starshield.
Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия
Зеленский озвучил неотложные задачи / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Украина ожидает выполнения договоренностей о поставках оружия
  • Производство турелей для борьбы с "Шахедами" планируется увеличить
  • Ограничения Starlink влияют на дроны и фронтовую логистику

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторную конференцию по ситуации в областях Украины после очередной волны российских атак. Были повреждены 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Повсюду продолжаются восстановительные работы, и постепенно людям возвращают электричество. Благодарен каждой ремонтной бригаде, всем работникам и работницам энергетических компаний", - говорится в сообщении.

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Подготовка к отопительному сезону и вопросы ПВО

Зеленский рассказал, что заслушал доклад премьер-министра Украины о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону.

"Подробно определили приоритетные направления как для правительственных структур и энергетических компаний, так и для областных и местных властей", - заявил президент.

Также министр обороны Украины, министр иностранных дел и команда Офиса президента получили неотложные задачи по контактам с партнерами, которые могут как можно быстрее оказать поддержку ПВО.

"Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также задержки с поставками отдельных видов жизненно необходимого снабжения на уровне Министерства обороны США. Сегодня вечером состоится дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что совместно с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами определили дополнительные возможности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "Шахедам".

"Увеличиваем заказы, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные. Есть поручение относительно контактов с странами Балтии в контексте поддержки нашей логистики - жду доклада МИД Украины по этому поводу", - подчеркнул он.

Договоренности не выполнены: Зеленский заявил о Starlink и поставках оружия
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Работают ли сервисы Starlink и Starshield

Кроме того, был отдельный отчет Главнокомандующего ВСУ относительно информации из подразделений о ситуации с использованием сервисов Starlink и Starshield.

"К сожалению, мы фиксируем, что на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости 130–161 километр в час. Это тормозит нашу фронтовую логистику и ограничивает использование дронов различных типов, прежде всего мидстрайков и перехватчиков реактивных "Шахедов". Сегодня на всех уровнях это нужно еще раз обсудить с партнерами. Скорость имеет значение для защиты жизни", - подытожил Зеленский.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Украина ведет переговоры об отмене ограничений для Starshield

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

По его словам, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными.

"Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Ограничения Starlink - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

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О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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