Украина разрабатывает аналог Starlink: Зеленский раскрыл неожиданные детали

Некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями, предупредил президент.

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В Украине может появиться аналог Starlink / Коллаж: Главред, фото: Командование Сил поддержки ВСУ, starlinkinstallationpros.com

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Ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink

Вскоре некоторые государства поделятся с РФ соответствующими технологиями

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Есть наработки. Мы работаем над similar (похожим на, - ред.) Starlink", - сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", - пояснил он.

Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологии: "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продолжение этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией".

РФ разрабатывает спутниковую систему как альтернативу Starlink

Россия планирует создать собственную спутниковую сеть "Рассвет", которую рассматривают как аналог Starlink. Предполагается, что систему в дальнейшем могут использовать в военных целях.

По оценке специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова, для формирования первоначальной группировки потребуется от 12 до 15 запусков ракет "Союз-2.1б".

Первые два запуска в рамках проекта Россия осуществила с космодрома Плесецк. При необходимости для вывода спутников также могут использоваться Байконур и Восточный.

Starlink для Украины - новости по теме

Напомним, Главред писал, что ранее Илон Маск отказывался разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на территории страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь получить согласие Илона Маска на расширение возможностей использования системы спутниковой связи Starlink.

Ранее стало известно, что в 2026 году Украина добилась первого за три года ощутимого территориального прорыва - и произошло это после того, как российские войска лишились доступа к тысячам терминалов Starlink, которые использовали для координации действий на фронте.

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Что такое Starlink? Starlink - это глобальная спутниковая система американской компании SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Разработка проекта началась в 2015 году. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов, передает Википедия. В 2020 году компания SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. На текущий момент количество абонентов Starlink составляет 2,3 миллиона человек. С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения вражеских военных позиций, танков и техники в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

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