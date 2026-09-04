Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

Аналитики отметили, что Москва намеренно смешивает заявления о готовности к диалогу с условиями, на которые Киев не сможет согласиться.

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Путин хочет скрыть свое нежелание участвовать в переговорах / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Кремль вновь публично заговорил о завершении войны

Условия Москвы для Киева остались неприемлемыми

ISW фиксирует преднамеренную противоречивость формулировок

В Кремле в очередной раз заговорили о мире в Украине и якобы "желании" закончить войну, но в то же время выдвинули неприемлемые условия и ультиматумы для Киева. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что диктатор Владимир Путин продолжает использовать противоречивые формулировки относительно возможности достижения мира в Украине, чтобы скрыть истинные цели Москвы.

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В частности, 3 сентября Путин выступил на Восточном экономическом форуме и заявил, что, по его мнению, есть шанс, что Киев и Москва смогут провести конструктивные мирные переговоры. По его словам, только Россия и Украина могут в конечном итоге разрешить конфликт, а вот все остальные страны, в частности США и Китай, поддерживают переговорный процесс, а не возглавляют его.

Однако 1 сентября диктатор заявлял, что РФ не может вести переговоры напрямую с Украиной, поскольку считает эту страну "террористической организацией". Зато участие США имеет решающее значение в переговорах.

Кроме того, министр иностранных дел Сергей Лавров аналогичным образом повторил требования Кремля, равносильные полной капитуляции Украины, симулируя готовность к переговорам и выдвигая требования, с которыми Киев никогда не смог бы согласиться.

"Путин и высокопоставленные чиновники Кремля намеренно используют противоречивые формулировки, чтобы скрыть истинную природу нежелания Москвы участвовать в добросовестных переговорах, пытаясь выставить себя в роли доброжелательного переговорщика. Однако в то же время РФ придерживается своих максималистских требований относительно капитуляции Украины", - подчеркнули в ISW.

Когда могут возобновиться переговоры с РФ

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пауза в переговорном процессе может прерваться в сентябре. Речь идет, скорее всего, о встрече украинских, российских и американских переговорщиков.

По его словам, Украина надеется возобновить мирные переговоры с участием представителей США, поскольку сейчас "без них никак".

"Мы его (переговорный трек, - ред.), дай Бог, немного оживим. Все увидели через несколько дней приезд этого уважаемого человека. Дальше еще будут события", - отметил он.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия и Украина должны прекратить "эту глупую войну", а США хотят поддерживать хорошие отношения с обеими странами.

Представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова продолжать войну против Украины, если Киев не признает оккупированные территории и не согласится на требования Москвы.

В то же время лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна готова усилить координацию с другими государствами и искать пути политического урегулирования войны страны-агрессора России против Украины.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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