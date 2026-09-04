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Перестрелка бойцов СБУ и ГУР: Зеленский принял жесткое решение

Алексей Тесля
4 сентября 2026, 01:05
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Уже приняты кадровые решения по обеим структурам, подчеркнул президент.
Зеленский, СБУ
Владимир Зеленский принял решение после конфликта силовиков / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/SecurSerUkraine

Главное:

  • Будут увольнения среди руководства ГУР и СБУ после перестрелки
  • Уже приняты кадровые решения по обеим силовым структурам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместители руководителей СБУ и ГУР МО будут уволены после перестрелки между сотрудниками этих структур, произошедшей в Киеве.

"И уже приняты кадровые решения по обеим структурам – будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию. Вполне справедливо: обе структуры должны отвечать, обе структуры действовали так, как точно не должно быть", – сказал Зеленский в вечернем обращении.

видео дня

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

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/ Скриншот

Что предшествовало

2 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР Минобороны. По данным СБУ, ее сотрудники проводили следственные действия по делу о подготовке российскими спецслужбами покушения на одного из представителей российской оппозиции, когда столкнулись с сопротивлением военнослужащих.

Конфликт связывают с задержанием заместителя командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степана Каплунова, входящего в подразделение ГУР Минобороны "Тимур". СБУ заявила, что Каплунов поддерживал контакты с ФСБ и получил задание подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения. Сам Каплунов эти обвинения отрицает.

Что известно о СБУ
/ Главред - инфографика ​

Зеленский назвал вооруженный конфликт между подразделениями СБУ и ГУР "абсолютно позорной ситуацией" и поручил установить все обстоятельства происшествия.

Реакция прокуратуры

Позже генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в рамках уголовного производства по делу о перестрелке между СБУ и ГУР МО сообщено два подозрения по фактам применения огнестрельного оружия: сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР МО.

ГУР МО
/ Инфографика: Главред

Перестрелка между силоваиками - новости по теме

Как писал Главред, Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила о перестрелке во время неотложных следственных действий в Киеве, связанной с подготовкой покушения на лидера российского оппозиционного движения. В ведомстве добавили, что СБУ предотвратила теракт.

Напомним, ранее Зеленский поручил проверить действия участников инцидента и подчеркнул, что должны быть проведены внутренние расследования и приняты возможные кадровые решения в отношении участников происшествия.

Ранее Главное управление разведки выступило со своей версией и заявило о якобы похищении бойца и стрельбе со стороны сотрудников СБУ. Инцидент произошел в ночь на 2 сентября в районе Березняки и продолжился утром.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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