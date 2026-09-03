О простом трюке со сливом знают не все: раскрыт секрет с пластиковой бутылкой

Когда бутылку с водой плотно прижимают к сливу и сжимают, вода под давлением направляется в трубу.

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Как легко и быстро прочистить раковину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Метод с бутылкой в раковине напоминает действие вантуза

Главное преимущество метода с бутылкой - простота

Если вода в раковине стала уходить заметно медленнее, вероятно, в сливе образовался небольшой засор.

Необязательно сразу использовать бытовую химию - сначала можно попробовать простой способ с обычной пластиковой бутылкой, пишет El Cronista.

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Как это работает

Метод напоминает действие вантуза. Когда бутылку с водой плотно прижимают к сливу и сжимают, вода под давлением направляется в трубу. Создаваемый напор может сдвинуть скопившиеся остатки пищи, грязь и другие небольшие отложения.

Чтобы способ сработал эффективнее, горлышко бутылки должно максимально плотно прилегать к сливному отверстию. Чем меньше воды и воздуха выходит по сторонам, тем сильнее давление внутри трубы.

Пошаговая инструкция

Возьмите мягкую пластиковую бутылку объёмом примерно 0,5–1,5 литра. Наполните её почти полностью водой и открутите крышку.

Переверните ёмкость и установите горлышко непосредственно на слив. Плотно прижмите бутылку к отверстию, после чего резко сожмите её, направляя воду внутрь трубы.

Повторите несколько раз, каждый раз стараясь сохранять плотное прилегание. Затем включите воду и проверьте, насколько быстро она уходит.

Почему стоит попробовать этот способ

Главное преимущество метода - простота. Для первой попытки не нужны специальные инструменты или химические составы: достаточно бутылки и воды. При небольшом засоре создаваемого давления иногда оказывается достаточно, чтобы восстановить нормальный слив.

Если после нескольких попыток вода продолжает уходить медленно, не стоит увеличивать усилия. В таком случае лучше воспользоваться вантузом или специальным приспособлением для прочистки труб.

Как эффективно очистить канализационные трубы от засора

Если в трубах скопилось много грязи и образовалась плотная пробка, обычные способы могут не справиться. В таких случаях применяют гидродинамическую промывку - метод, который помогает не только устранить засор, но и очистить стенки труб от многолетних отложений.

Смотрите видео - как устранить засор

Мужчина рассказал, как самостоятельно устранил сильный засор в канализационной трубе, не прибегая к помощи специалистов. Для этого он изготовил самодельное приспособление из старого сантехнического троса и гибкого шланга, соединив детали при помощи проволоки.

Чтобы конструкция не отклонялась в сторону и без проблем продвигалась по трубе, он дополнил её металлическим направляющим элементом. Подходящую изогнутую деталь мужчина нашёл среди металлолома и использовал в качестве своеобразного упора.

Такая доработка позволила точно направить шланг в канализационный проход и использовать получившееся устройство для прочистки трубы.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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