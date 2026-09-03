Горячим обедом и не пахнет: в Черновцах скандал из-за школьного питания

Родители учеников из многих городов Украины в соцсетях высказались из-за разгоревшегося скандала и поделились фото с обедами в других школах.

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В Черновцах дети в школе получили странный обед / Коллаж: Главред, фото: Facebook/oliynyk.vitali, Pexels/Zsolt Bodnár

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Появилось фото странного обеда в одной из школ Черновцов

В КМУ поручили проверить на местах качество организации питания для учащихся

В Черновцах решили провести проверку организации питания в школах после появления в интернете жалобы на обед, который получили ученики.

Поводом стала публикация военного Виталия Олейника. Он разместил фотографию школьного обеда: на пластиковой тарелке были сырая морковь, хлеб и кусок запеканки.

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/ Facebook/oliynyk.vitali

Ситуацию прокомментировал глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Осипенко. По его словам, подобное отношение к качеству питания недопустимо. В связи с этим он поручил разобраться в ситуации, а с 3 сентября провести внеплановые проверки и в других учебных заведениях Буковины.

В городском управлении образования объяснили, что впервые столкнулись с необходимостью обеспечить бесплатным питанием столь большое количество школьников. Там признали, что на начальном этапе организации питания возникли определённые недочёты.

Что говорят в Кабмине

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики немедленно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов.

"Государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой школе получали качественные обеды", - написал он.

Реакция родителей учеников

Родители учеников из многих городов Украины в соцсетях высказались из-за разгоревшегося скандала и поделились фото с обедами в других школах.

По публикациям видно, что меню и стоимость обедов заметно отличаются в зависимости от города и конкретного учебного заведения.

Так, пользователь alla_2108shu опубликовала фото школьного питания из Одессы, уточнив, что речь идет о 10-м классе. "Одесса, 10 класс… сегодня и вчера", - написала она.

/ threads.com/@alla_2108shu

Снимками завтраков и обедов из государственной начальной школы в Сумах поделилась kateryna__v_d_. Она подчеркнула, что представленное на фотографиях питание оплачивается из государственного бюджета: "Суммы, школьные обеды вчера и сегодня, школа государственная, начальная. Все, что на фото это за средства государства".

/ threads.com/@kateryna__v_d_

Цена обеда удивила родителей

Отдельно пользователи обсуждают стоимость школьного питания. По словам lebyedева, в киевском лицее "Потенциал" на Оболони обед для ученика четвертого класса обходится в 140 гривен. При этом, по словам родителя, ребенок доволен качеством еды.

"Цена обеда 140 грн, 4-й класс, ребенок говорит, что очень вкусно. Завтрак бесплатный", - написала lebyedева.

/ threads.com/@lyebyedyeva

При этом пользовательница сравнила эту сумму с ценами в другой школе Киева: "У коллеги на Харьковском такой же обед стоит 65 грн". По ее мнению, такая разница вызывает вопросы: "Не понимаю политики ценообразования, каждая школа свой прайс ставит".

Есть и бесплатное питание

О бесплатном школьном питании сообщила aleksafedorova15. "Ужгород, бесплатное питание", - кратко отметила она в комментариях.

/ threads.com/@aleksafedorova15

Ранее сообщалось, что школы Киева начнут учебный год в новом формате из-за постоянных атак РФ. В КГГА объяснили, к чему нужно быть готовыми школьникам и их родителям.

Как писал ранее Главред, справка для школьников необходима для зачисления и продолжения обучения. Медицинский осмотр ребенка включает оценку развития, зрения, слуха и здоровья.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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