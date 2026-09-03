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В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ атакует город реактивными дронами, что известно

Юрий Берендий
3 сентября 2026, 16:29обновлено 3 сентября, 17:28
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Реактивные БПЛА атаковали Киев, жителей призвали не выходить из укрытий до окончания воздушной тревоги.
В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ атакует город реактивными дронами, что известно
Что известно о последствиях удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Россия атакует Киев реактивными дронами
  • В результате атаки пострадал ребенок

Страна-агрессор Россия атакует Киев реактивными беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

КГВА призвала киевлян не покидать безопасные места до официального объявления отбоя. Воздушные силы отдельно сообщили о реактивном БПЛА над Киевом, а также о дронах к югу от столицы, которые хаотично перемещались.

видео дня

"Реактивный БПЛА над Киевом. Находитесь в безопасных местах!" - призвали Воздушные силы ВСУ.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

ОБНОВЛЕНО 17:10: число пострадавших возросло до четырёх

ОБНОВЛЕНО 16:53: В КГВА уточнили, что в результате падения обломков во время вражеской атаки были повреждены автомобили на проезжей части. Также пострадал 12-летний ребенок.

ОБНОВЛЕНО 16:42: мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков БПЛА на проезжую часть дороги.

"Экстренные службы направляются на место", - указал он.

Когда прекратятся удары по Киеву - комментарий эксперта

Советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов назвал ключевым условием защиты Киева создание достаточного количества специальных средств перехвата.

"У всех моих друзей и знакомых из Киева ко мне один вопрос: когда закончится этот кошмар с реактивными "Шахедами", летящими на Киев? Отвечаю: когда у нас будет достаточно реактивных перехватчиков для построения многоуровневой эшелонированной обороны, чтобы реактивные "Шахеды" не долетали до столицы со всех сторон", - отметил Бескрестнов .

По его словам, вопрос усиления защиты от таких беспилотников уже поставлен на самом высоком уровне.

"Сегодня президент на Штабе определил эту задачу как наиболее приоритетную", - "Флеш".

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил о полигонных испытаниях средств противодействия реактивным "Шахедам". Бескрестнов отметил, что во время выезда на полигон тестировались средства РЭБ для подавления каналов управления через MESH-сети. Он также сообщил о содействии Brave 1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы ГШ в развитии соответствующих технологий.

The Wall Street Journal сообщил, что реактивные "Шахеды" стали разгоняться до 500 км/ч. Издание отметило, что двигатели поставляет Китай, что повлияло на характеристики дронов.

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что в Украине разработали и испытали четыре перехватчика для борьбы с реактивными "Шахедами". Он также отметил, что испытания проходили в полевых условиях. По словам Хмары, главная задача - довести решение до необходимого уровня и масштабировать производство до тысяч единиц.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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