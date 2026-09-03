Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"

Кратко:
- Какую песню спела дочка Татьяны Пискаревой
- Как отреагировали судьи
Дочь популярной украинской певицы Татьяны Пискаревой стала участницей шоу - "Україна має талант".
12-летняя девочка Надежда Лесникова выступила с композицией Селин Дион "The Power of love".
Интересно, что попав на шоу, она не сказала, что является дочкой певицы. На вопрос о том, кто учит ее вокалу, девочка скромно ответила, что учится у мамы, народной артистки Украины.
Девочка чисто и красиво исполнила песню и получила в результате три "да" от судей проекта: Артема Пивоварова, Елены Кравец и Станислава Боклана.
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Ранее Главред сообщал, кум певицы Насти Каменских, продюсер Геннадий Витер, поставил под сомнение слухи об отцовстве ребенка, которого якобы ожидает артистка, и заявил, что это, вероятно, не Потап. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.
Ранее также в украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. Голливудскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ якобы видели сразу в нескольких регионах страны.
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О персоне: Татьяна Пискарева
Татьяна Пискарева - украинская певица, композитор, Заслуженная артистка Украины (2003). Через несколько месяцев после начала российской вооруженной агрессии против Украины Татьяна Пискарева написала песню "Мамина молитва", которая стала первым "Музыкальным письмом на войну" из одноименного цикла песен певицы.
Она замужем и воспитывает двух дочерей.
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