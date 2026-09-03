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Дочь популярной украинской певицы выступила на "Україна має талант"

Алена Кюпели
3 сентября 2026, 00:02
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Дочь Татьяны Пискаревой спела сложную песню на талант-шоу.
Дочь Татьяны Пискаревой спела на шоу талантов
Дочь Татьяны Пискаревой спела на шоу талантов / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Какую песню спела дочка Татьяны Пискаревой
  • Как отреагировали судьи

Дочь популярной украинской певицы Татьяны Пискаревой стала участницей шоу - "Україна має талант".

12-летняя девочка Надежда Лесникова выступила с композицией Селин Дион "The Power of love".

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Надежда Лесникова - дочь Татьяны Пискаревой
Надежда Лесникова - дочь Татьяны Пискаревой / Скриншот

Интересно, что попав на шоу, она не сказала, что является дочкой певицы. На вопрос о том, кто учит ее вокалу, девочка скромно ответила, что учится у мамы, народной артистки Украины.

Надежда Лесникова - дочь Татьяны Пискаревой
Надежда Лесникова - дочь Татьяны Пискаревой / Скриншот

Девочка чисто и красиво исполнила песню и получила в результате три "да" от судей проекта: Артема Пивоварова, Елены Кравец и Станислава Боклана.

Надежда Лесникова - дочь Татьяны Пискаревой
Надежда Лесникова - дочь Татьяны Пискаревой / Скриншот

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О персоне: Татьяна Пискарева

Татьяна Пискарева - украинская певица, композитор, Заслуженная артистка Украины (2003). Через несколько месяцев после начала российской вооруженной агрессии против Украины Татьяна Пискарева написала песню "Мамина молитва", которая стала первым "Музыкальным письмом на войну" из одноименного цикла песен певицы.

Она замужем и воспитывает двух дочерей.

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