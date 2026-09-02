В Сети показали первый трейлер нового "Гарри Поттера": названа дата премьеры

В трейлере зрителям показали главных героев истории о юном волшебнике, а также директора Хогвартса и нескольких преподавателей школы магии.

https://glavred.info/movies/v-seti-pokazali-pervyy-treyler-novogo-garri-pottera-nazvana-data-premery-10793582.html Ссылка скопирована

В Сети показали первый трейлер нового "Гарри Поттера" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Новая экранизация станет сериалом, а не полнометражной картиной

Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря

Стриминговая платформа HBO Max представила первый полноценный трейлер нового сериала по мотивам знаменитой книжной серии о Гарри Поттере. Видео уже появилось на официальном YouTube-канале компании и вызвало активное обсуждение среди поклонников франшизы.

"Добро пожаловать в новый год в Хогвартсе!" – говорится в описании опубликованного ролика. видео дня

В трейлере зрителям показали главных героев истории о юном волшебнике, а также директора Хогвартса и нескольких преподавателей школы магии. Поклонники получили возможность впервые увидеть персонажей в исполнении новых актеров и оценить атмосферу экранизации.

Первые реакции на видео в основном оказались положительными. Пользователи отметили, что создателям удалось передать знакомую атмосферу Хогвартса. Отдельно зрители обратили внимание на игру актеров, исполняющих центральные роли.

Новая экранизация станет сериалом, а не полнометражной картиной, что позволит создателям подробнее раскрыть события оригинальных книг.

Премьера первого сезона запланирована на 25 декабря – в день Рождества. Сериал будет доступен на платформе HBO Max.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Британский актер Руперт Гринт вновь воплотит образ Рона Уизли спустя 15 лет после выхода заключительной части киносаги о Гарри Поттере. Актер присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Вместе с ним в спектакле уже задействован Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в оригинальных фильмах франшизы.

Вас также может заинтересовать:

Гарри Поттер и поттериана Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), - а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред