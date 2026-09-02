Уплетала галушки: чем угощали Анджелину Джоли в Украине

Кратко:
- Джоли заметили в Полтаве, Харькове и Кременчуге
- Официального подтверждения визита до сих пор нет
- В Харькове для актрисы устроили дегустацию блюд
Популярная голивудская актриса Анджелина Джоли продолжает появляться в разных украинских городах - уже после Харькова свежие кадры с актрисой сняли в Полтаве.
Видео с ней в местном заведении общественного питания опубликовала в своем Instagram жительница города Яна Никитченко, сообщает 1+1.
До Полтавы актрису успели заметить во Львове, Тернополе - где она заходила в местный ресторан и пробовала украинские блюда, - а также в торговом центре Кременчуга и во время прогулки по Харькову. При этом никто из официальных источников визит Джоли пока не подтвердил.
Что показали Джоли в харьковском ресторане
Отдельно о пребывании актрисы в Харькове рассказали в проекте "ЖВЛ Представляє" - по их данным, звезда посетила ресторан "Трипіччя", который открыли волонтеры и где нет фиксированного меню: блюда там готовят исходя из того, что есть в наличии в конкретный день.
Для гостьи устроили полноценное знакомство с украинской кухней - среди угощений, по данным источников издания, были свекольный квас и полтавские галушки, которые произвели на актрису сильное впечатление. Также для нее выступили этно-группа "Слобожанский", существующая уже более 30 лет, и певица Марьяна Садовская.
Украинцы, которым случайно удалось встретить Джоли лично, рассказывают, что съемка на месте была под запретом - при этом команда самой актрисы вела съемку происходящего.
Официального подтверждения по-прежнему нет
Несмотря на растущее число кадров из разных городов, ни сама Джоли, ни ее представители цель и маршрут поездки по Украине не комментировали. Единственная официальная фиксация визита касалась только Львова и Тернополя, где ее видели в первые дни.
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Ранее Главред сообщал, кум певицы Насти Каменских, продюсер Геннадий Витер, поставил под сомнение слухи об отцовстве ребенка, которого якобы ожидает артистка, и заявил, что это, вероятно, не Потап. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.
Ранее также в украинских соцсетях разгорелось бурное обсуждение возможного нового визита Анджелины Джоли в Украину. Голливудскую актрису и посла доброй воли ЮНИСЕФ якобы видели сразу в нескольких регионах страны.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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