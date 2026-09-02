Какого цвета должно быть пламя на газовой плите: как вовремя обнаружить проблему

Изменение цвета пламени газовой плиты может свидетельствовать о необходимости вызвать специалистов.

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Каким должен быть цвет пламени на газовой плите / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему пламя газовой плиты становится желтым или красным

Может ли пламя изменить цвет из-за разбавления воздухом

Цвет пламени на газовой плите иногда может меняться, но лишь немногие знают, почему огонь становится желтым или красным. Выяснилось, что изменение оттенка может свидетельствовать о том, насколько правильно работает конфорка.

Главред узнал, что, по словам специалистов Днепропетровского филиала "Газмережи", при исправном и чистом газовом приборе пламя должно быть однородного голубого цвета.

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Появление желтого или красного оттенка может указывать на нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Почему пламя на газовой плите становится желтым или красным

Одной из причин изменения цвета пламени может быть недостаток кислорода в помещении. Также на работу конфорки влияет загрязнение сопла горелки газовой плиты.

Может ли газ гореть желтым из-за разбавления воздухом

Существует распространенный миф о том, что газ может гореть желтым цветом из-за якобы разбавления воздухом. Однако специалисты подчеркивают, что технически сделать это невозможно.

"Подобные "эксперименты" к тому же крайне опасны для жизни и здоровья потребителей, поскольку в соответствии с физическими свойствами газа и кислорода такие действия приведут к взрывам и пожарам", - подчеркнули эксперты.

Что делать, если пламя на газовой плите изменило цвет

Если пламя газовой плиты стало желтым или приобрело красный оттенок, не стоит самостоятельно вмешиваться в работу газового прибора или системы газоснабжения.

"Любые газоопасные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими разрешительные документы на их проведение", - добавили специалисты.

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Об источнике: Газораспределительные сети Украины ООО "Газораспределительные сети Украины" - украинское газораспределительное предприятие, входящее в Группу "Нафтогаз", пишет Википедия. Учредителем общества является дочерняя компания "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". В структуру ООО "Газораспределительные сети Украины" входят головной офис в Киеве, а также Винницкая, Волынская, Днепровская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Криворожская, Кропивницкий, Львовский, Николаевский, Ровенский, Сумской, Тернопольский, Харьковский, Харьковский городской, Хмельницкий, Черкасский, Черновицкий, Черниговский филиалы.

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