Дроны атаковали аэропорт Лейпцига: в Берлине назвали виновного и приняли меры

Германия обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига и объявила о новых мерах.

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Германия обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига / коллаж: Главред, фото: Википедия, antonov.com

Кратко:

Германия усиливает давление на Россию

Берлин готовит новые санкции

МИД РФ пообещал ответ Германии

Власти Германии возложили на Россию ответственность за атаку с использованием беспилотников, которая произошла возле аэропорта Лейпцига. Берлин расценивает инцидент как российскую гибридную операцию и намерен принять ряд ответных мер, сообщили министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и глава МИД Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции.

По словам Добриндта, немецкие власти пришли к выводу, что за атакой 4 августа стоит Россия. Глава МВД заявил, что использованные во время инцидента средства имеют сходство с теми, которые ранее применялись в других российских гибридных операциях в Европе.

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"Мы пришли к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге", - заявил Добриндт.

Он отметил, что произошедшее соответствует уже известной схеме действий России в Европе и связано с более широкой гибридной войной Москвы против Украины. По оценке немецкого правительства, за операцией стоят государственные структуры.

Германия усиливает давление на Россию

В связи с инцидентом Берлин объявил о новых ограничительных мерах. В частности, российское консульство в Бонне должно прекратить работу до 18 сентября.

Кроме того, немецкие власти решили расторгнуть договор, связанный с деятельностью "Русского дома" в Берлине. Также Германия намерена усилить контроль за въездом граждан России и продолжить давление на так называемый "теневой флот", используемый Москвой для обхода международных ограничений.

Добриндт подчеркнул, что речь идет не об отдельном инциденте, а о более широкой российской гибридной деятельности на территории Европы.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал произошедшее частью агрессивной кампании России против европейских стран. По его словам, Москва продолжает использовать целый комплекс методов, включая попытки дестабилизации, распространение дезинформации, угрозы и саботаж.

"Действия России вписываются в длинную череду попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы", - отметил Вадефуль.

Берлин готовит новые санкции

Германия также намерена расширить наблюдение за лицами, которых власти связывают с потенциальными гибридными угрозами. Помимо этого, Берлин собирается предложить Евросоюзу новые санкционные списки, в которые могут войти россияне, предположительно причастные к подобным операциям.

Еще одним дипломатическим шагом стало решение вызвать российского посла в Министерство иностранных дел Германии.

МИД РФ пообещал ответ Германии

Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Москва обязательно даст ответ Германии, пишут росСМИ.

"Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей", - указала Захарова.

Она пообещала, что МИД даст "достойный ответ" на все действия, направленные против России.

Инцидент с дроном - главное

Как писал Главред, в ночь на 5 августа возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили беспилотник со взрывчаткой. После этого работа аэропорта была временно приостановлена.

Позже Die Zeit сообщила, что FPV-дрон ударил по наиболее уязвимой части крыла самолета - в районе расположения топливных баков. Это может свидетельствовать о том, что целью атаки было не просто отправить предупреждение, а нанести самолету серьезные повреждения.

25 августа немецкие правоохранители обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой. Предполагается, что он также мог быть связан с атакой на Ан-124 в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет признаки, характерные для устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление (ГРУ). К такому выводу пришли американские и немецкие спецслужбы в рамках расследования возможной диверсии.

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О персоне: Иоханн Вадефуль Йоханн Давид Вадефуль (Johann David Wadephul) - немецкий политический и государственный деятель, депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС). 6 мая 2025 года получил портфель министра иностранных дел при формировании правительства Фридриха Мерца, пишет Википедия. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Вадефуль последовательно выступал за решительную поддержку Украины. Он призвал правительство Германии предоставить Украине все необходимые средства для эффективной обороны. В 2022 году Вадефуль настаивал на поставке украинской армии немецких танков, а уже в 2023 году - на передаче боевых самолетов. Кроме того, он поддерживал предоставление Украине разрешения на использование немецкого вооружения для ударов по целям на территории России. Вадефуль также выступал за фундаментальный пересмотр политики Германии в отношении России.

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