Чего нельзя делать с бархатцами осенью: миллионы дачников допускают ошибку

Большинство дачников вырывают бархатцы после цветения, лишая почву органических веществ. Огородник объяснил, как собрать семена и заложить стебли в грядки.

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Не выбрасывайте бархатцы осенью - как использовать цветы для урожая в следующем году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Что делать с чернобрывцами осенью

Как использовать чернобрывцы в качестве удобрения

Как собрать семена чернобрывцев

После окончания цветения многие дачники сразу убирают чернобрывцы с клумб и грядок, считая их ненужными до следующего сезона. Однако такая практика лишает участок существенной пользы от естественной растительной массы. Огородник, блогер и автор популярного YouTube-канала Иван Саврий советует не спешить избавляться от бархатцев.

По его словам, осенью эти растения можно использовать сразу для двух важных задач - получить качественный посадочный материал на будущий год и вернуть богатую органическую массу в почву.

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"Не делайте этого с бархатцами осенью. Миллионы дачников допускают эту ошибку, даже не подозревая, какую пользу теряют. После цветения многие просто вырывают бархатцы и выбрасывают их. Кажется, что сезон закончился, и эти растения больше не нужны", - отметил Иван Саврий.

Как правильно использовать бархатцы после цветения - выяснял Главред.

Почему не стоит выбрасывать бархатцы после цветения

Помимо яркого декоративного вида, чернобрывцы обладают уникальными фитосанитарными свойствами, полезными для всего огорода. Их характерный запах способен отпугивать многих летающих вредителей, а корневая система выделяет специфические вещества, которые подавляют развитие вредных микроорганизмов и нематод в почве.

"Бархатцы ценны не только своими цветами. Их характерный запах помогает отпугивать многих летающих вредителей. А корни выделяют вещества, которые могут воздействовать на некоторых почвенных вредителей и микроорганизмов, поэтому не спешите избавляться от растений", - подчеркнул Иван Саврий.

Смотрите видео о том, можно ли закапывать чернобривцы в почву:

В то же время оставлять растения на участке без предварительной подготовки не стоит. Первым обязательным шагом должен стать сбор собственных семян.

Как правильно собрать семена чернобрывцев осенью

Полностью созревшие сухие коробочки нужно осторожно снять с растений, дополнительно просушить в сухом помещении и оставить на хранение. Этот материал прекрасно подойдет для посадки в следующем году, поэтому поспешное вырывание кустов означает потерю собственного бесплатного семенного фонда.

"Не спешите избавляться от растений. Но прежде чем использовать чернобрюхи, обязательно сделайте один важный шаг. Сначала снимите созревшие коробочки с семенами, просушите и сохраните, они пригодятся для посадки в следующем году", - советует Иван Саврий.

После извлечения семян всю зеленую массу можно использовать для обогащения почвы на грядках.

Как использовать зеленую массу бархатцев для почвы

Оставлять крупные и жесткие стебли целыми не обязательно. Если растений на участке немного, их удобно измельчить обычным садовым секатором. Полученную растительную массу заделывают непосредственно в почву при осенней перекопке или мульчировании, где она будет оставаться в течение всего осенне-зимнего периода.

"Если бархатцев немного, просто измельчите стебли и листья секатором. Полученную массу заложите в почву на грядке. За осень-зиму растительные остатки постепенно разложатся и станут источником органического вещества и питательных элементов для почвы", - отметил огородник.

Такой простой метод позволяет рационально использовать растительные остатки после окончания сезона.

"Вы получаете двойную выгоду: сначала собираете свои качественные семена, а затем возвращаете растительную массу обратно в почву. Поэтому осенью не спешите выбрасывать бархатцы на свалку", - подытожил Иван Саврий.

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О персоне: Иван Саврий Иван Саврий - блогер, ведущий тематический блог о жизни на даче и сельском быте. В своих видео он делится практическими советами по выращиванию растений, уходу за огородом, содержанию домашней птицы, в частности кур, а также опытом инкубации яиц. Контент автора носит преимущественно бытово-аграрный характер и ориентирован на широкую аудиторию, интересующуюся садоводством и домашним хозяйством. В публикациях он часто рассказывает о собственных наработках и методах, которые, по его словам, помогают в ведении хозяйства и могут быть полезны другим пользователям.

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