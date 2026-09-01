Осенняя подкормка может погубить сад: 5 ошибок, которых следует избегать

Избыток азота, запоздалое внесение удобрений и ошибки при поливе могут ослабить растения перед зимой.

https://glavred.info/sad-ogorod/osennyaya-podkormka-mozhet-pogubit-sad-5-oshibok-kotoryh-sleduet-izbegat-10793276.html Ссылка скопирована

Осенняя подкормка - 5 ошибок, которые могут навредить саду / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Чем подкормить сад осенью

Почему нельзя вносить азот осенью

Как правильно поливать сад перед зимой

Осенняя подкормка может принести саду больше вреда, чем пользы, если неправильно выбрать состав удобрения, время его внесения или дозировку. Наибольшие риски для растений связаны с использованием азота, запоздалой минеральной подкормкой, избытком питательных веществ, игнорированием рН почвы и недостаточным поливом перед первыми заморозками. Эксперты издания Wirtualna Polska отмечают , что ошибки в конце сезона могут привести к результату, противоположному ожидаемому.

видео дня

"Главная цель осенней подкормки - не стимулировать рост растений (как это происходит весной), а подготовить их к зиме, укрепить перед морозами и ветром, а также способствовать здоровому росту в следующем сезоне. Большинство многолетних растений, кустарников и деревьев завершают период интенсивного вегетативного роста вместе с окончанием лета", - отмечают эксперты Wirtualna Polska.

Как правильно подготовить участок к зиме и каких ошибок следует избегать - выяснял Главред.

Почему осенняя подкормка важна для сада

В конце сезона растения постепенно переходят от активного роста к подготовке к суровым условиям зимнего периода. Ткани побегов начинают одревесневать, а корневая система продолжает развиваться и накапливать питательные вещества.

Правильно подобранный состав может помочь растениям пережить морозы и создать надёжную основу для весеннего старта. В то же время неправильный выбор удобрения способен существенно ослабить сад перед зимой.

"Правильно подобранные осенние удобрения помогают растениям пережить минусовые температуры и укрепляют их устойчивость к болезням. Более того, они дают им отличный старт на следующий год. Однако стоит помнить, что неправильно проведенная подкормка в конце сезона может принести больше вреда, чем пользы", - подчеркивают эксперты.

Почему азотные удобрения опасно использовать осенью

Первая и самая распространенная ошибка - использование универсальных или весенних смесей в период, когда растения уже должны входить в состояние покоя. Основная проблема таких составов заключается в высоком содержании азота.

Этот элемент сильно стимулирует активный рост и образование новой зеленой массы. Для весны это необходимо, но в конце сезона молодые побеги просто не успеют одревесенеть и погибнут от первых морозов.

"Удобрения, применяемые с конца августа, должны содержать минимальное количество азота (или не содержать его вовсе). Почему азот может навредить? Этот элемент сильно стимулирует растения к росту и образованию большой массы листьев. Это целесообразно весной, но не осенью", - добавляют специалисты.

Какие удобрения лучше всего использовать осенью

Вместо того чтобы делать акцент на азоте, осенью стоит обращать внимание на другие питательные элементы. Фосфор поддерживает развитие корневой системы, а калий участвует в регуляции водного обмена и способствует ускоренному созреванию побегов.

"Осенью лучше всего использовать фосфорные и калийные удобрения, которые способствуют созреванию побегов и повышают устойчивость растений к низким температурам. Калий (K) - регулирует водный обмен в растении, сгущает клеточные соки (благодаря чему снижает риск их замерзания) и ускоряет одревеснение побегов", - советуют они.

Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на кальций и магний. Кальций улучшает структуру почвы, а магний особенно важен для сохранения хвои у вечнозеленых культур.

Смотрите видео о подкормке сада осенью:

Когда именно нужно вносить осенние удобрения

Вторая распространенная ошибка - неправильное время проведения процедуры. Минеральные составы не стоит вносить в период, когда почва уже промерзла, ведь корневая система практически не сможет поглотить питательные вещества.

Для гранулированных минеральных удобрений оптимальным временем является конец лета и начало осени. Органические же составы имеют значительно более широкий временной интервал для использования.

"Гранулированные минеральные удобрения лучше всего вносить в конце лета и в начале осени (август–сентябрь). Органические удобрения (навоз, компост) можно вносить до ноября, смешивая их с верхним слоем почвы", - отмечают эксперты Wirtualna Polska.

Чем опасно превышение дозы удобрений

Третья ошибка - внесение удобрений "на глаз". Большее количество вещества не гарантирует лучшего результата: избыток питательных компонентов изменяет свойства почвы и затрудняет поглощение воды.

Особенно опасно превышать рекомендованные производителем нормы, поскольку это приводит к засолению почвы и ожогам корневой системы.

"Внесение удобрений в слишком больших количествах может привести к засолению почвы. В результате растение испытывает трудности с поглощением воды, что приводит к повреждению корневой системы и отмиранию побегов зимой. Всегда придерживайтесь доз, указанных производителем на упаковке", - предупреждают специалисты.

Почему перед подкормкой важно проверять рН почвы

Четвертая проблема возникает тогда, когда садовод не учитывает уровень кислотности почвы. Даже самые дорогие и правильно подобранные элементы не усвоятся, если показатель рН не соответствует потребностям конкретной культуры.

"Усвоение фосфора и калия в значительной степени зависит от рН почвы. Если почва слишком кислая или слишком щелочная, растение не поглотит питательные вещества даже из самого лучшего осеннего удобрения", - отмечают специалисты.

Для определения показателя используют кислотомер. При необходимости проводят коррекцию (например, известкование), однако стоит помнить: известкование категорически запрещено сочетать с одновременным внесением навоза.

Как правильно поливать сад перед зимой

Пятая ошибка касается нарушения водного режима. Вечнозеленые и хвойные растения нередко вступают в период заморозков недостаточно увлажненными, что приводит к так называемой "физиологической засухе" и вымерзанию.

Особенно важным становится обильный полив после внесения калийных удобрений.

"Само по себе внесение удобрений не поможет, если вечнозеленые и хвойные растения войдут в период заморозков пересушенными. Нехватка воды осенью в сочетании с калийной подкормкой может привести к тому, что растения пострадают от физиологической засухи. Перед первыми заморозками их следует обильно поливать", - советуют эксперты Wirtualna Polska.

Нужно ли поливать сад сразу после внесения гранулированных удобрений

Отдельно следует учитывать погодные условия непосредственно после внесения сухих удобрений. Если осадков нет, участок обязательно следует дополнительно увлажнить.

"Если после внесения гранулированного удобрения дождя нет, сад следует умеренно поливать. Вода способствует растворению гранул и облегчает проникновение питательных веществ вглубь корневой зоны", - отмечают они.

Как подкормить плодовые деревья, хвойные растения и газон осенью

Универсального подхода для всего сада не существует - каждая группа культур имеет свои потребности:

Плодовым деревьям и кустарникам нужны фосфор и калий для закладки урожая на следующий год и укрепления коры.

нужны фосфор и калий для закладки урожая на следующий год и укрепления коры. Для хвойных растений важно поддерживать оптимальную кислотность почвы и вносить магний для защиты от пожелтения хвои.

важно поддерживать оптимальную кислотность почвы и вносить магний для защиты от пожелтения хвои. Газону необходимы специальные осенние удобрения с минимальным содержанием азота для восстановления дерна после летних нагрузок.

Важным завершающим этапом осеннего ухода является мульчирование. Слой мульчи толщиной 5–10 см защищает корни от перепадов температуры, удерживает влагу в почве и постепенно обогащает её органикой в процессе разложения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты указали, что яблоки начали гнить прямо на дереве из-за грибковых инфекций и повреждений плодов. Эксперты дали советы по защите урожая и профилактике, в частности по предотвращению избытка азота, вызывающего проблемы. Избыток азота делает плоды водянистыми и повышает риск их растрескивания и последующего поражения грибковыми инфекциями.

Арборист Даг Стилл объяснил, что большая часть корневой системы дерева расположена в верхнем слое почвы и обнаженные корни не стоит просто засыпать землей. В материале приведены рекомендации по выявлению причин оголения корней и безопасных методов защиты. Поверхностная часть корневой системы нуждается в кислороде и воде, и она обычно находится на глубине до двух футов.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Wirtualna Polska Wirtualna Polska (WP) - один из крупнейших и старейших (с 1995 года) интернет-порталов Польши, являющийся главным информационным хабом страны. Ресурс работает как универсальная стартовая страница "все в одном", объединяя оперативные новости политики и экономики, популярную национальную почтовую службу, сервисы электронной коммерции и обширную сеть тематических журналов (в частности, о спорте, технологиях, быте и садоводстве).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред