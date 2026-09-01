Нет слов: дочь Кузьмы Скрябина показала прилет в ее дом

Барбара Кузьменко рассказала, как ее дом атаковала Россия.

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Барбара Кузьменко рассказала о прилете в ее дом / Коллаж Главред, фото Instagram/dr.barbara.kuzmenko

Кратко:

Как сейчас выглядит дом Барбары

Что она рассказала о прилете

Единственная дочь легендарного украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко Мария-Барбара рассказала о том, что в соседний подъезд ее дома случился прилет.

Об этом молодая женщина написала на своей странице в Instagram.

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Сама Барбара рассказала, что физически с ними ничего не случилось. Однако, она пережили сильный моральный стресс.

Дочь Кузьмы показала прилет по своему дому / Фото Instagram/dr.barbara.kuzmenko

"Прилет в мой дом в другой подъезд. Физически с нами все ок. Морально - без слов…", - поделилась Барбара.

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О персоне: Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

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