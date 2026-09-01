Не стоит выбрасывать кофейную гущу: зачем ее высыпают в унитаз и какой эффект это дает

Отработанный кофе действует как природный абсорбент, не наносит вреда трубам и не требует никаких затрат.

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Зачем высыпать кофейную гущу в унитаз / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Почему кофейную гущу не стоит сразу смывать

Как кофейная гуща нейтрализует запахи из труб

Где еще в быту используют кофейную гущу

Использованную кофейную гущу рекомендуют высыпать прямо в унитаз и не смывать в течение нескольких часов или даже дней - это нейтрализует запахи из труб и удаляет мелкий налет внутри сантехники, сообщает El Cronista.

Ванная комната - помещение, где скапливается больше всего бактерий, поэтому именно там натуральные средства дают самый заметный результат при минимальных затратах. На фоне подорожания бытовой химии такие домашние лайфхаки вновь становятся популярными.

"Метод заключается в том, чтобы выбросить использованный кофейный гущ в унитаз. Такая практика помогает нейтрализовать неприятные запахи и предотвратить определенные проблемы, пока дом остается закрытым", - говорится в статье издания.

Принцип действия прост: кофейная гуща действует как природный абсорбент и поглощает газы, поднимающиеся по трубам, когда сантехникой долгое время не пользуются. Ее слегка зернистая структура дополнительно помогает убрать небольшие остатки, которые успели осесть на стенках.

Почему кофейная гуща выигрывает по сравнению с таблетками

Ключевое отличие от ароматизированных таблеток и агрессивных средств - отсутствие вреда для воды и трубопровода. Искусственные освежители, подчеркивают авторы, лишь маскируют проблему, тогда как кофе воздействует на ее источник.

Отдельный случай - пустая квартира во время отпуска или длительной поездки.

"Этот метод особенно полезен перед тем, как покинуть дом на длительный период, поскольку помогает предотвратить застой воды и усиление неприятных запахов", - заверили в издании.

Как применить этот способ на практике

Процедура не требует никаких дополнительных затрат или инвентаря:

приготовьте кофе обычным способом и оставьте использованную кофейную гущу;

дайте ей остыть и стечь лишней жидкости;

высыпьте кофейную гущу непосредственно в унитаз;

не смывайте воду сразу - оставьте кофе действовать на несколько часов или дней.

Где ещё пригодится использованный кофе

В быту у этого материала есть еще как минимум четыре применения, которые авторы советуют не игнорировать:

чашка с сухой кофейной гущей в холодильнике поглощает сильные запахи;

удаляет посторонние запахи в шкафах для обуви и мусорных ведрах;

удаляет запах чеснока или рыбы с рук, если потереть ею кожу;

служит натуральным удобрением для растений, которым требуется кислая почва.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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