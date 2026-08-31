Гремят взрывы, есть "прилеты" и отключения света: Одесса под массированным ударом

РФ наносит комбинированный удар по Одессе - в городе раздаются взрывы, работает ПВО.

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РФ наносит удары по Одессе / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

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Одесса под комбинированным ударом РФ

В результате ударов РФ в части города пропало электричество

Из-за обстрелов пострадала городская инфраструктура

Массированный удар по Одессе наносит страна-агрессор РФ вечером, 31 августа.

О работе сил ПВО предупредил в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Он предупредил о том, что воздушная тревога также расширилась и на ряд районов Одесской области.

"Прошу жителей находиться в укрытиях! Атака продолжается", - предупредил Кипер.

О том, что Одесса под комбинированным ударом РФ, также пишет издание Думская. Уточняется, что враг атакует город дронами, КАБами и "Бандеролями".

Отмечается, что в результате ударов РФ в части Одессы пропало электричество. Сообщается, что сильные взрывы слышны прямо в центре города.

"Комбинированную атаку врага переживает Одесса в эти минуты. В разных районах города слышны звуки, горожане сообщают о перебоях со светом", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Одесской городской военной администрации, в результате ударов РФ пострадала городская инфраструктура, детали выясняются.

/ Инфографика: Главред

Удары по Одессе: что говорят в СНБО

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал массированный удар РФ по Одессе.

"Россияне бьют по Одессе, под прицелом врага энергетика, гражданские объекты. Россия завела войну в стадию бессмысленной эскалации, в то время как Путина активно призывают к завершению войны. Его страх за собственную жизнь без войны напоминает крысу, которая бросается в последний момент. Бессмысленная тактика России не приведет к успеху – лишь к зеркальным действиям по ее территории", - написал Коваленко.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России получила указание усилить дронный террор в Херсонской области.

Мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может нанести новый комбинированный удар по Украине. Вероятными целями атаки могут стать сразу несколько городов Киевской области и Житомир.

Напомним, ранее в Киевской области российские дроны убили троих человек - дедушку, бабушку и их трехлетнего внука. Российские войска нанесли удар по обычному жилому дому.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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