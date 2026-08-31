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Зачем бананы моют водой с уксусом: неожиданный секрет долгого хранения

Алексей Тесля
31 августа 2026, 19:25
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Специалисты советуют внимательно осматривать бананы перед покупкой - лучше отказаться от плодов с трещинами.
Банан
Раскрыт хитрый трюк с бананами / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Специалисты советуют внимательно осматривать бананы перед покупкой
  • Простой способ снизить риск появления насекомых - промыть бананы после покупки
  • Интенсивно тереть бананы щеткой не стоит - их кожура легко повреждается

Плодовые мушки способны превратить обычную кухню в настоящий источник раздражения. Они размножаются с огромной скоростью, а заметить их появление иногда удается только тогда, когда насекомых становится уже слишком много.

При этом причиной их появления могут оказаться самые обычные продукты, которые мы приносим из магазина. Об этом идет речь в материале издания Martha Stewart.

видео дня

Одним из таких продуктов считаются бананы. Спелые и особенно перезревшие плоды привлекают плодовых мушек своим запахом. Кроме того, насекомые могут попасть в дом еще до того, как бананы окажутся в фруктовой вазе. Вместе с фруктами иногда заносятся яйца, личинки и взрослые особи.

Именно поэтому специалисты советуют внимательно осматривать бананы перед покупкой. Лучше отказаться от плодов с трещинами, вмятинами, поврежденной кожурой или явными признаками переспелости. Однако даже внешне идеальные бананы не дают полной гарантии: яйца насекомых настолько малы, что обнаружить их невооруженным глазом практически невозможно.

Есть простой способ снизить риск - промыть бананы после покупки. Для этого достаточно обычной прохладной воды. Некоторые специалисты также допускают использование раствора воды с уксусом: такая обработка может помочь удалить яйца, находящиеся на поверхности кожуры.

При этом интенсивно тереть бананы щеткой не стоит - их кожура легко повреждается, а сами плоды могут помяться. Использовать специальные средства для мытья фруктов и овощей также необязательно. После промывания бананы желательно вытереть бумажным полотенцем или чистой кухонной салфеткой, особенно если есть планы хранить их некоторое время.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

Но обвинять во всем только бананы было бы неправильно. Источником плодовых мушек могут стать практически любые переспелые фрукты и овощи, остатки еды, мусор и другие органические продукты. Поэтому для профилактики важно не оставлять на кухне пищевые отходы и регулярно очищать места, где могут размножаться насекомые.

Плодовые мушки отличаются очень коротким жизненным циклом и способны быстро увеличивать свою численность. Именно поэтому небольшая проблема может за считанные дни превратиться в заметное нашествие. В случае с этими насекомыми гораздо проще заранее устранить потенциальные источники и соблюдать элементарные правила хранения продуктов, чем потом пытаться избавиться от целой колонии.

Смотрите видео - правила хранения фруктов и овощей:

В видео собраны практические советы, которые помогут продлить срок хранения сезонных овощей и фруктов в жаркое время года. Для этого не понадобятся дорогие приспособления - достаточно правильно распределить продукты и учитывать особенности их созревания.

Автор рассказывает, какие плоды лучше держать подальше от холодильника, почему картофелю и луку нежелательно находиться рядом, а бананы стоит отделять от яблок и других фруктов, выделяющих большое количество этилена.

Отдельное внимание уделено помидорам: разбирается, почему хранение на освещённом солнцем подоконнике может привести к более быстрой порче, и какое место на кухне считается для них более подходящим.

Эти несложные правила помогут избежать распространённых ошибок и дольше сохранять овощи и фрукты свежими и пригодными для употребления.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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