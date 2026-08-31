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Опытные садоводы посыпают траву золой осенью - для чего

Руслана Заклинская
31 августа 2026, 17:07
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Простое удобрение, буквально находящееся под ногами, может стать настоящим спасением для газона перед наступлением холодов.
Опытные садоводы посыпают траву золой осенью — для чего
Зачем посыпать газон древесной золой / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем осенью посыпать газон древесной золой
  • Какую пользу зола может принести траве
  • Почему этот способ подходит не для каждого газона

В конце лета газон может терять свой свежий вид из-за жары, засухи и активного использования. Осенью траве также нужны питательные вещества, которые помогут ей лучше подготовиться к холодному периоду.

Главред выяснил, зачем некоторые садоводы посыпают газон древесной золой осенью и как правильно её использовать.

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Зачем посыпать газон древесной золой

Как пишет Kertvár, древесная зола может содержать калий, кальций, магний и другие минералы. Именно поэтому её иногда используют как простое средство для ухода за газоном.

Одним из важных компонентов древесной золы является калий. Он участвует в физиологических процессах растений, а его достаточное количество может помогать траве лучше противостоять определенным стрессовым факторам.

Осенью потребности газона отличаются от весенних. Если весной удобрения часто направлены на активизацию роста, то осенью важнее помочь траве подготовиться к холодам.

Зола также содержит кальций и обладает щелочной реакцией, поэтому может влиять на кислотность почвы.

Когда зола может навредить газону

Использовать древесную золу нужно осторожно. Если почва уже имеет нейтральную или щелочную реакцию, добавление золы может оказаться ненужным или даже негативно повлиять на усвоение некоторых питательных веществ.

Поэтому перед использованием желательно определить уровень pH почвы. На более кислой почве зола может быть более уместной. При использовании золу нужно распределять тонким и равномерным слоем, а не высыпать большими кучами на траву.

Какую золу можно использовать в саду

Для газона подходит только зола от чистой необработанной древесины. Не стоит использовать остатки после сжигания окрашенной, лакированной или пропитанной древесины, мебельных плит, фанеры, пластика или бытового мусора. Такие материалы могут содержать нежелательные вещества, которые попадут в почву вместе с золой.

Достаточно ли одной золы для зеленого газона

Древесная зола сама по себе не превратит сухой или поврежденный газон в густой зеленый ковер. Осенью за травой все равно нужно правильно ухаживать.

Газон следует регулярно косить до нужной высоты, а в сухую погоду - поливать. Поврежденные участки можно подсеять, а уплотненную почву - аэрировать.

Если газону требуется комплексная подкормка, лучше использовать специальное осеннее удобрение с соответствующим составом.

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Об источнике: Kertvár.hu

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