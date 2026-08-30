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Садоводы назвали 6 растений, которые обязательно нужно обрезать в сентябре

Инна Ковенько
30 августа 2026, 20:48
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С наступлением осени некоторым растениям требуется обрезка, которая поможет им сохранить здоровье и подготовиться к холодам.
Садоводы назвали 6 растений, которые обязательно нужно обрезать в сентябре
Обрезка растений в сентябре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Какие растения нужно обрезать в сентябре
  • Когда обрезать малину
  • Как правильно обрезать розы

Конец лета не означает завершение садовых работ. Сентябрь - это время, когда стоит позаботиться о правильной обрезке отдельных культур, чтобы они оставались здоровыми и хорошо подготовились к зиме.

Главред расскажет, какие 6 растений нужно обязательно обрезать в первый месяц осени.

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Глициния

Сентябрь - последний месяц для обрезки глицинии перед наступлением холодов, пишет Countryliving. Молодые побеги укорачивают до 5–6 почек от основного стебля. Это поможет сохранить форму растения и обеспечит более обильное цветение в следующем году. Важно также удалить сухие и поврежденные ветки, а также перекрещивающиеся, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и снизить риск заболеваний.

Малина

В этот период обрезают летнюю малину, которая уже дала урожай. Старые побеги срезают у основания, оставляя молодые стебли - они обеспечат урожай следующим летом. Слабые и поврежденные побеги также стоит удалить. Осеннюю малину пока не трогают: её обрезают после первых заморозков, срезая все побеги до земли и мульчируя прикорневую зону.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Розмарин

Розмарин можно обрезать в сентябре, но осторожно. Растению требуется не менее 6–8 недель, чтобы новые побеги окрепли до морозов. Главное правило - не срезать больше трети куста. Чрезмерная обрезка может помешать восстановлению. Срезанные веточки можно высушить и использовать в качестве приправы.

Розы

Для роз в сентябре уместна лёгкая обрезка. Удаляют отцветшие соцветия, повреждённые побеги и лишние ветки, которые загущают куст. Это улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск заболеваний. Отцветшие цветы срезают чуть выше первого листа с пятью листочками - это стимулирует появление новых побегов.

Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели
Как ухаживать за розами, чтобы они пышно цвели / Инфографика: Главред

Летнецветущий жасмин

Сентябрь - последний шанс обрезать летнецветущий жасмин. Лучше всего делать это сразу после окончания цветения. Новые побеги, нарушающие форму, укорачивают примерно на треть, срезая у места прикрепления листьев. Важно не удалять более трети побега за один раз, чтобы не ослабить растение.

Помидоры

В начале осени помидорам еще можно помочь дозреть. Для этого прищипывают верхушки основных стеблей, чтобы растение направило силы на плоды, а не на новые цветы и листья. Также удаляют пожелтевшие или больные нижние листья, что улучшает доступ света и циркуляцию воздуха. Обрезка должна быть умеренной - речь идет только о верхушках и проблемных листьях.

Смотрите видео о том, как ускорить созревание помидоров:

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