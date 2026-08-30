Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности атак РФ

Россияне все чаще используют реактивные дроны для нанесения ударов по Украине.

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В последнее время оккупанты почти круглосуточно атакуют Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash, t.me/dsns_telegram

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Россия увеличила количество дронов для нанесения ударов по Украине

Враг атакует Украину "Шахедами" чуть ли не сразу после их производства

Россия почти круглосуточно наносит удары по некоторым областям Украины

Страна-агрессор Россия в прошлом месяце атаковала Украину примерно 1500 реактивными "Шахедами". Об этом сообщил в Telegram советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его данным, уже в августе враг применил более 2500 таких беспилотников. При этом "Флеш" указал на важный нюанс, а именно на даты производства реактивных БПЛА, которыми РФ наносит удары по Украине.

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"Реактивные "Шахеды" запускаются по Украине практически прямо с завода", - подчеркнул он.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Сколько вооружения применила РФ за последнюю неделю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за текущую неделю россияне выпустили по украинцам почти 2 тысячи ударных дронов, более 1600 авиабомб и 31 ракету различного типа, в том числе северокорейскую баллистическую ракету.

"Фактически круглосуточно наносятся удары по прифронтовым и приграничным общинам: Никополь, Краматорск, Херсон, общины Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей. На каждый российский удар и преступление мы ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Благодарим каждого, кто помогает укреплять ПВО Украины и нашу защиту", - добавил глава государства.

Сколько дронов РФ может выпускать ежедневно

Главред писал , что, по словам эксперта по авиации Валерия Романенко, на сегодняшний день армия РФ может атаковать Украину более чем сотней реактивных дронов в сутки.

Эксперт подчеркнул, что статистика последних налетов демонстрирует высокую интенсивность воздушного террора, однако защитники эффективно нейтрализуют угрозу.

Российские удары дронами по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия в ночь на 30 августа атаковала Киев. По данным ГСЧС, в результате атаки пострадали как минимум три человека, есть повреждения в четырех районах столицы.

Ранее стало известно, что только в течение субботы, 29 августа, российские захватчики нанесли по Украине 224 удара с помощью беспилотников, большинство из которых - реактивные.

Накануне сообщалось, что число погибших в Бучанском районе Киевской области после российского удара 28 августа по складу с боеприпасами возросло до 37 человек.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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