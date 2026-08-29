Удар по складу боеприпасов под Киевом: число погибших вновь резко возросло

Удар по складу боеприпасов под Киевом унес жизни 37 человек.

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Удар РФ по Бучанскому району - число погибших резко возросло до 37 / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киевской области, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Число погибших возросло до 37 человек

Спасательные работы на месте трагедии продолжаются

Число погибших в Бучанском районе Киевской области после вчерашнего российского удара по складу с боеприпасами возросло до 37 человек. По состоянию на 12:49 сообщалось о 27 погибших. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

видео дня

"К сожалению, число погибших в Бучанском районе возросло до 37. Страшная и невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Ткаченко.

В связи с последствиями атаки областные власти приняли решение провести 30 августа День траура по погибшим. В этот день в Киевской области будут приспущены государственные флаги Украины.

Также в регионе ограничат работу развлекательных заведений и будут призывать жителей не включать громкую музыку. Глава ОГА попросил отнестись к этим мерам с уважением к погибшим и их семьям.

"Работа на месте происшествия продолжается. Спасатели и все соответствующие службы продолжают работать на месте трагедии", - отметил Ткаченко.

Удары по Киеву и области - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперт Иван Киричевский в своем комментарии обратил внимание на характер вражеских ударов по столице. Он подчеркнул, что растянутые во времени удары вынуждают приостанавливать работу бизнеса и общественного транспорта. Многочасовые воздушные тревоги стали новой повседневной реальностью Киева и вынуждают приостанавливать работу торговых центров, банков и сетевого бизнеса.

Экономисты Глеб Вишлинский и Андрей Новак рассказали об экономических последствиях воздушных тревог для столицы и страны. Они отметили, что несколько часов тревоги оказывают значительное влияние на деловую активность и работу крупных компаний. По оценке Вышлинского, на регионы, которые регулярно оказываются под угрозой ударов, приходится около 72% украинского ВВП.

Мэр Киева Виталий Кличко и глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко проинформировали о последствиях утренних атак в городе и области. Кличко сообщил, что погибла двухлетняя девочка и еще несколько человек получили ранения в результате падения беспилотника. В Бориспольском районе в результате атаки погибла 14-летняя девочка, также есть раненые и поврежденные гражданские объекты.

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О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, глава Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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